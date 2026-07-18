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ABD ordusu, Ürdün'deki askeri üsse İran saldırısı sonrası 2 askerinin öldüğünü duyurdu

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'deki askeri üsse yönelik İran saldırısında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 1 askerin kayıp olduğunu ve 4 yaralının taburcu edildiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'deki askeri üssü hedef alan İran saldırısında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerin Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada 2 ABD askeri hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, 1 ABD askerinin kayıp olduğu, tedavi amacıyla Ürdün'deki hastanelere sevk edilen 4 askerin taburcu edildiği, hafif yaralanan diğer personelin ise sağlık kontrollerinin ardından görevlerine döndüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
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