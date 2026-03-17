Ürdün'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinliği düzenlendi

Ürdün'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü kapsamında anma etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlik, başkent Amman'a 30 kilometre uzaklıktaki Salt kentinde bulunan Türk Şehitliği Anıtı'nda gerçekleşti.

Etkinliğe Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Askeri Ataşe Albay Cem Türker, Salt Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanı Ali Rıdvan Batayne, Ürdün'deki bazı yabancı ülkelerin büyükelçileri ve askeri ataşeleri, Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Ürdün Kraliyet Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Büyükelçi Caymazoğlu, konuklar ve diplomatlar Türk Şehitliği Anıtı'na çelenk bıraktı.

Büyükelçi Caymazoğlu, konuşmasında 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünü anmaktan onur duyduğunu belirterek, bu özel günün aynı zamanda aziz şehitlerin hatırasını yad etme vesilesi olduğunu ifade etti.

Salt'taki Türk Şehitliği'nde 300'ü tespit edilebilen şehitlerin huzurunda düzenlenen anmanın, Türkiye ile Ürdün arasındaki ortak tarih ve kardeşlik bağlarının önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Caymazoğlu, Türk milletinin bağımsızlığını şehitlerine borçlu olduğunu söyledi.

Caymazoğlu, Osmanlı ordusu saflarında savaşarak hayatını kaybeden Ürdünlü, Filistinli ve bölgeden diğer askerleri de rahmetle andıklarını dile getirdi.

Türk milletinin tarih boyunca özgürlüğünü ve onurunu korumak için büyük fedakarlıklar yaptığını kaydeden Caymazoğlu, şehitlerin mirasının birlik ve beraberlik içinde ortak değerlere sahip çıkmak olduğunu ifade etti.

Türkiye ve Ürdün'ün bugün de bölgesel konularda dayanışma içinde hareket ettiğini belirten Caymazoğlu, Gazze ve Filistin'deki gelişmelere dikkati çekerek, iki ülkenin ateşkes çağrısı yaptığını ve iki devletli çözümü desteklediğini söyledi.

Bölgesel sorunlara karşı ortak hareket etme vurgusu yapan Caymazoğlu, Türkiye ve Ürdün'ün sınır güvenliği, toprak bütünlüğü ve terörle mücadele konularında benzer hassasiyetlere sahip olduğunu ifade etti.

Caymazoğlu, konuşmasının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Programın ardından katılımcılara iftar yemeği verildi.