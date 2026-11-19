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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı'nın (URAP), üniversitelerin akademik performanslarının yer aldığı 2026-2027 Türkiye sıralamasında, tıp fakültesi olan üniversiteler arasında Koç Üniversitesi, olmayan üniversiteler arasında ise İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) en iyi üniversiteler seçildi.

Dünyada üniversite sıralamalarını yapan yetkili kuruluşlardan biri olan ODTÜ URAP'ın "2026-2027 Türkiye Sıralaması" "https://newtr.urapcenter.org" internet sitesinden açıklandı.

Üniversitelerin akademik performansının özetlendiği 2026-2027 Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanıldı.

URAP Türkiye sıralamasında makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen bilimsel doküman sayısı, doktora mezun sayısı, doktora öğrenci oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, uluslararası ortak makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen uluslararası ortak makale sayısı, yurt içi ortak makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen yurt içi ortak makale sayısı, TÜBİTAK'tan alınan proje sayıları, öğretim üyesi başına düşen TÜBİTAK'tan alınan proje sayısı olmak üzere 15 göstergeye yer verildi.

Koç Üniversitesi ve İTÜ zirvede

URAP'ın "2026-2027 Türkiye Sıralaması"nda tıp fakültesi olan üniversiteler, tıp fakültesi olmayan üniversiteler ve genel sıralama olmak üzere 3 ayrı listenin oluşturulduğu sıralamada 199 üniversite yer aldı.

Tıp fakültesi olan üniversitelerin sıralamasında Koç Üniversitesi birinci olarak, son 5 sıralamada zirvedeki yerini korudu. Sıralamada ikinci Hacettepe Üniversitesi, üçüncü ise Ankara Üniversitesi oldu. Bu üniversiteleri, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi izledi.

Tıp fakültesi olmayan üniversitelerin sıralandığı listede ise bu yıl İTÜ birinci sırada yer aldı. ODTÜ ikinci, Sabancı Üniversitesi ise üçüncü oldu. Bu üniversiteleri Yıldız Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi takip etti.

Genel sıralamada da Koç Üniversitesi ilk sırada

URAP Türkiye genel sıralamasında ise Koç Üniversitesi geçen yıl olduğu gibi yine birinci sırada yer aldı. Listede Hacettepe Üniversitesi ikinci, İTÜ ise üçüncü sırada kendine yer buldu.

Sıralamada, Ankara Üniversitesi dördüncü, ODTÜ beşinci, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa altıncı, Gazi Üniversitesi yedinci, İstanbul Üniversitesi sekizinci, Ege Üniversitesi dokuzuncu, Sabancı Üniversitesi ise onuncu oldu.

Kaynak: AA