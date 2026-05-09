Ünü Türkiye'den dünyaya yayılan Türk divası: Leyla Gencer

Kariyeri boyunca 23 bestecinin 72 eserini repertuvarına alan, 1950'den 1983'e kadar dünyanın önemli opera sahnelerinde, ünlü operaların başrollerini başarıyla yorumlayan primadonna Leyla Gencer'in vefatının üzerinden 18 yıl geçti.

Dünyada "Türk Divası" (La Diva Turca) olarak ün kazanan sanatçı, Milano, Roma, Venedik, Viyana, Paris, Buenos Aires, Londra, Rio de Janeiro ve Chicago'da birçok kez başrolde sahne aldı.

Asıl adı Ayşe Leyla Çeyrekgil olan Gencer, tüm dünyada opera sanatına katkıda bulunan ve gelmiş geçmiş en iyi beş kadın opera sanatçısı arasında yer alıyor.

Safranbolu'nun Yörük köyünden Hasanzade İbrahim Çeyrekgil ile aslen Polonyalı Alexandra Angela Minakovska'nın çocuğu olan Gencer, 10 Ekim 1928'de Polonezköy'de dünyaya geldi.

Sanatçı, Fransız bakıcısından dil öğrenerek Fransız klasiklerini okumaya başladı, çocukluğunda edebiyat, tiyatro, müzik, sanat ve kültürün her alanında geniş bilgi edindi.

"Tutku olmazsa yaptıklarım olmazdı"

Babasını genç yaşta kaybeden Gencer, 18 yaşındayken İbrahim Gencer ile evlendi. Evlendikten sonra da eğitimine devam eden sanatçı, kariyeri boyunca eşi tarafından desteklendi.

Notre Dame de Sion'un ardından gittiği İstanbul İtalyan Lisesi'nden mezun olan Gencer, bir süre Beyazıt Kütüphanesi'nde çalıştı.

Leyla Gencer, İstanbul Konservatuvarında şan eğitimi aldığı sırada Reine Gelenbevi, Cemal Reşit Rey ve Muhittin Sadak'ın öğrencisi oldu.

Konservatuvardaki ilk gününde La Scala'da sahneye çıkmayı kafasına koyan Gencer, 1946-1949'da İstanbul Şehir Korosu'nda solo sanatçısı olarak yer aldı.

Zeynep Oral'ın yazdığı "Tutkunun Romanı: Leyla Gencer" kitabına ilişkin Deniz Yüce Başarır ile yaptığı bir söyleşide, yaptıklarının tamamının tutku ile ortaya çıktığının altını çizerek, "Bu tutku olmasa, bu (kitapta) okuduklarınız da olmazdı, yaptıklarım da olmazdı. Mesela Gencer yarışması.... La Scala'ya ben 1956'da girdim. 1957 senesinde ilk defa söyledim. Şimdi 2000 senesindeyiz ve ben hala La Scala'da bu sefer hoca olarak, akademinin başında, gençleri yetiştirmek için vazifelendirildim. Ben bırakmak istiyorum. Onlar beni bırakmak istemiyor. Yani benim Scala'da bu kadar uzun zaman kalmam, belki kimseye nasip olmadı şimdiye kadar. Hesap edersek 44 sene ben Scala'dayım." ifadelerini kullanmıştı.

Performansıyla Lombardi'yi etkiledi

Ankara Devlet Konservatuvarına şan eğitimi vermek üzere davet edilen ünlü İtalyan sanatçı Arangi Lombardi'yi ziyaret ederek sesini dinleten Gencer, performansıyla sanatçıyı etkiledi. Lombardi, Gencer'in konservatuvarı bırakarak kendisiyle Ankara'ya gelmesini isteyince, sanatçı İstanbul Konservatuvarındaki eğitimini yarıda bıraktı. Gencer Ankara'da, İtalyan tenor Apollo Granforte, Adolfo Camozzo, Di Ferdinando, George Reinwald ve Domenico Trizzio'nun da öğrencisi oldu.

Usta sanatçı, 1949'da operanın bağlı bulunduğu Devlet Tiyatrosu sınavlarına girdi. Sınavı kazanan Gencer, operanın solist kadrosunda yer olmadığından koro kadrosuna alındı.

Opera kariyerine 1950'de Ankara Devlet Tiyatrosunda sahnelenen "Cavalleria Rusticana" eserindeki "Santuzza" rolüyle adım atan sanatçı, İtalya'da da ilk kez bu rolle seyirci karşısına çıktı.

Gencer, ilk sahne deneyimine ilişkin TRT'de 1990'da yayınlanan röportajında, La Scala'ya ilk gittiğinde yaşadıklarını şu sözlerle dile getirmişti:

"Ben ilk kez İtalya'da Scala'ya gittiğim zaman, (Antonio) Ghiringhelli diye bir umum müdürü vardı. Harpten sonra uzun seneler kaldı. Beni ilk defa Scala'ya davet ettiği zaman, 'Siz büyük bir kariyer yapmak isterseniz bir İtalyan ismi alın.' dedi bana. 'Hayır. Ben kendi ismimle kariyer yapmak istiyorum.' dedim. 'Ama senin ismin bir Türk ismi. İtalyan ismi alırsan diğer Amerikalı arkadaşların gibi, daha çabuk isim yaparsın.' dedi. 'Zararı yok. Ben daha yavaş isim yaparım ama kendi Türk ismimle yapacağım.' dedim. Yani insan hiçbir zaman köklerini inkar etmemeli."

Birçok resmi devlet resepsiyonunda sahne alan Gencer, 1953'te ABD Başkanı Dwight Eisenhower için Çankaya Köşkü'nde verilen konserde, Henry Purcell'a ait "Didone" aryasını söyledi.

Leyla Gencer, Fransız Parlamento Başkanı ve Dışişleri Bakanı için ise Faust operasının "Mücevherler" aryasını seslendirdi.

Türkiye ile İtalya arasında 1953'te gerçekleştirilen kültür anlaşması kapsamında, Roma'da bir resital vermek üzere görevlendirilen Gencer'in yaşamı ve kariyeri, büyük başarı elde ettiği konserin ardından farklı bir yön kazandı. Konserdeki performansı dolayısıyla RAI Stüdyoları Genel Müdürü ve Müzik Yönetmeni Mairo Labroca, sesini dinletmesi için Gencer'i Napoli'deki San Carlo Operası'na gönderdi.

La Scala'daki başarısıyla primadonna oldu

Gencer, San Carlo Operası ile 1954'te Napoli'de gerçekleştirilen yaz festivalinde yeniden "Santuzza" rolünü oynadı. "Yevgeni Onegin" ve "Madam Butterfly"da başrol alan sanatçı, "Madam Butterfly" operası için yıl içinde 23 kez sahne aldı.

"Napolili Türk" olarak anılmaya başlayan usta sanatçı, "La Traviata"daki "Violetta" rolünü, Avrupa'nın çeşitli kentlerindeki operalarda canlandırdı, uluslararası festivallere katıldı ve piyano eşliğinde resitaller verdi.

Leyla Gencer, 1956'da San Francisco'da rahatsızlanan Renata Tebaldi'nin yerine aynı yıl "San Francesca de Rimini" operasında sahne aldı. San Francisco Operası ile 1957'de "La Traviata" eserinde "Violeta"yı seslendiren sanatçı, "Lucia di 74 Lammermoor" adlı eserde ise Maria Callas'ın yerine "Lucia" rolünü üstlendi.

Konservatuvara girdiği ilk günden itibaren hayalini kurduğu, operanın merkezi sayılan Milano'daki La Scala'da 26 Ocak 1957'de sahneye çıkan sanatçı, Francis Poulenc'in "Les Dialogues de Carmelites" operasındaki başarısıyla primadonnalığa yükseldi.

Unutulmaz sanatçı, Milano'da La Scala'da Verdi, Bellini, Donizetti, Mozart, Monteverdi, Tchaikovsky ve Puccini'nin de aralarında bulunduğu ünlü bestecilerin eserlerini başarıyla yorumladı.

Londra Royal Albert Hall ve New York Carnagie Hall'de orkestra eşliğinde çok sayıda konser veren sanatçı ayrıca Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Bilbao ve Chicago'da sahne aldı.

Leyla Gencer, son kez 1985'te Venedik Fenice Tiyatrosu'nda opera seslendirdi, 1994'te Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü Altın Madalyası'nı aldı.

Konserlerini 1992'ye kadar sürdüren, sonraki yıllarda genç sanatçılar yetiştiren Gencer, Ankara ve İstanbul'da opera seminerleri verdi.

Adına hatıra parası basıldı

Unutulmaz sanatçı, Türkiye'de opera sanatının tanınması ve gelişmesi için birçok çalışmaya imza attı, araştırmacı yönüyle Türk ve dünya operasına önemli katkılarda bulundu. Dönemi itibarıyla unutulmuş birçok opera eserini tozlu arşivleri tarayarak gün yüzüne çıkaran sanatçı, yorumladığı eserleri yeniden opera dünyasına kazandırdı.

"Devlet sanatçısı" ünvanını 1988'de alan sanatçı, 2007'de İtalya'da Caruso Ödülü'ne layık görüldü.

Opera dünyasına yeni yetenekler kazandırmayı amaçlayan "Leyla Gencer Uluslararası Şan Yarışması" sanatçı adına ilk kez 1995'te düzenlenmeye başladı.

Ayrıca 2004'te Türkiye'de Leyla Gencer adına gümüş hatıra parası basıldı.

Birçok ülkeden ve kurumdan sayısız ödülle nişan alan Gencer'e, pek çok ülke vatandaşlık teklifinde bulundu. Tekliflerin tamamını geri çeviren sanatçı, "Ben, Anadolu çocuğuyum." diyerek, yaşamı boyunca Türk vatandaşlığını onurla taşıdı.

Hakkında, Zeynep Oral'ın yazdığı "Tutkunun Romanı: Leyla Gencer" kitabının yanı sıra birçok yazı ve araştırma kaleme alınan Gencer, kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle 10 Mayıs 2008'de Milano'daki evinde hayata veda etti.