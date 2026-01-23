Haberler

UNRWA, İsrail'in tesislerini yıkmasını "uluslararası hukuka meydan okuma" olarak niteledi

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA tesislerine el koymasını ve yıkımını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiriyor. Jonathan Fowler, bu durumu uluslararası hukuka karşı açık bir meydan okuma olarak nitelendirirken, yıkımın geniş çapta olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Kıdemli İletişim Yöneticisi Jonathan Fowler, İsrail'in UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'teki yerleşkesine el koyarak içerideki tesisleri yıkmasını "uluslararası hukuka karşı açık ve kasıtlı meydan okumanın yeni bir seviyesi" olarak niteledi.

Fowler, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki UNRWA tesislerini yıkmasının uluslararası hukuka karşı açık ve kasıtlı meydan okumanın yeni bir seviyesi olduğunu belirten Fowler, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin de olayı bu şekilde yorumladığını hatırlattı.

Fowler, "( İsrail'in yıktığı UNRWA tesisi) Bu, BM'nin ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları kapsamında olan bir yer. İsrail yetkililerinin bu yerleşkeye baskın düzenleyip yıkması dehşet vericidir. Bu bir rezalettir ve potansiyel olarak küresel ölçekte çok daha geniş etkileri olabilir. Çünkü BM yerleşkesine baskın düzenlemek, onu yıkmak, kamulaştırmak gibi uluslararası hukuk ihlalleri kesinlikle emsalsizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Ekim 2025'te verdiği kararla İsrail'in UNRWA operasyonlarını engellemek veya önlemek yerine kolaylaştırmakla yükümlü olduğunu hatırlatan Fowler, bu hafta gördüklerinin buna tamamen aykırı olduğunu söyledi.

Fowler, İsrailli yetkililerin tesisin bulunduğu arazinin kendilerine ait olduğunu iddia ettiğini söyleyerek, "Bu iddiaların tamamen reddedilmesi gerekiyor. Bu iddiaların aksine İsrail hükümeti, arazinin sahibi değildir ve UAD ile BM Genel Kurulu, Doğu Kudüs'ün işgalinin yasa dışı olduğunu defalarca vurguladı. Bu nedenle İsrail'in arazi üzerinde egemenlik hakkı yoktur." diye konuştu.

İsrail yetkililerinin yıkım sırasında olay yerinde bulunduğunu, çekim yaptığını ve bunu sosyal medyada paylaştığını belirten Fowler, yıkımın kutlanması ve "UNRWA personelinin yok edilmesi gerektiği" gibi açıklamaların son derece endişe verici olduğunu dile getirdi.

Fowler, "Bu, daha fazla eylemin yolunu açıyor. Bir sonraki adımın, Doğu Kudüs'teki meslek eğitim merkezimizin ele geçirilmesi olabileceğinden çok korkuyoruz. Bu, yüzlerce öğrencinin eğitim hakkından mahrum kalmasına neden olur." dedi.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta açılacağını duyurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fowler, şunları kaydetti:

"Tüm geçiş noktalarının açık olması, mümkün olan her yolla geniş ölçekte yardım akışının sağlanması çok önemli. Refah Sınır Kapısı ile ilgili durum, diğer geçiş noktalarında olduğu gibi inanılmaz derecede sorunlu oldu. Geçiş noktalarının düzenli olarak geniş ölçekte çalışmasına izin vermemek politika tercihleriydi. Gazze Şeridi'ne ihtiyaç duyulduğu şekilde yardım ulaşabilmesi için geçiş noktalarının tamamen açık olması gerekiyor."

Fowler, İsrail saldırılarında gazetecilerin öldürülmesine tepki göstererek, Gazze Şeridi'nin gazeteciler ve insani yardım çalışanları için "dünyanın en tehlikeli yeri" olduğunu vurguladı.

İsrail'in UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini yıkması

İsrail güçleri, dün sabah saatlerinde 30 Ocak 2025'te faaliyetleri yasaklanan UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

İsrail güçleri, ayrıca yıkımın yapıldığı yerleşkedeki ana binaya İsrail bayrakları asmıştı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı aşırı sağcı milletvekilleri, UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye gelmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak yerleşkeye el koyduklarını açıklamış, UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yinelemişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
