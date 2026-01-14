UNRWA: İsrail'in Kudüs'te bir sağlık merkezini kapatması, uluslararası hukuku hiçe saymaktır

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bünyesinde faaliyet gösteren bir sağlık merkezini 30 gün süreyle kapatmasını, "uluslararası hukuku hiçe sayma" olarak nitelendirdi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te UNRWA'ya ait bir sağlık merkezini baskın düzenleyerek kapatmasına tepki gösterdi.

Kudüs'teki sağlık merkezinin bulunduğu binanın UNRWA'ya ait olduğunun altını çizen Lazzarini, İsrail'in söz konusu adımını "uluslararası hukuku ve BM'yi hiçe sayma" olarak değerlendirdi.

İsrail makamlarının bahsi geçen sağlık merkezini 30 gün süreyle kapatma talimatı verdiklerini aktaran Lazzarini, "Bu da Filistinli mültecilerin bu süre zarfında temel sağlık hizmetlerinden mahrum kalacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in su ve elektrik hatlarını kesme planları konusunda uyarıda bulunan Lazzarini, İsrail'in su ve elektrikleri kesme planının UNRWA'ya ait eğitim ve sağlık tesislerini de kapsayabileceğine dikkati çekti.

Lazzarini, Uluslararası Adalet Divanı kararının, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde UNRWA'nın çalışmalarını kolaylaştırma taahhüdünü hatırlattı.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi kesinleştirmişti.

İsrail, UNRWA çalışanlarının, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşimleri ve askeri noktalara yönelik başlattığı "Aksa Tufanı Operasyonu"na katıldığını öne sürerken, UNRWA bu iddiaları reddediyor. BM ise Ajansın tarafsızlık taahhüdünü teyit ettiğini açıklamıştı.