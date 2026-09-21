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UNOPS İcra Direktörü Moreira da Silva, BM 81. Genel Kurul marjında Ekinci ile görüştü

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UNOPS İcra Direktörü Moreira da Silva, BM 81. Genel Kurul marjında Ekinci ile görüştü
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, BM Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) İcra Direktörü Jorge Moreira da Silva ile BM 81'inci Genel Kurulu marjında New York'ta görüştü. Görüşmeyi Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, BM Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) İcra Direktörü Jorge Moreira da Silva ile BM 81'inci Genel Kurulu marjında New York'ta görüştü.

Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, BM Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) İcra Direktörü Jorge Moreira da Silva ile BM 81'inci Genel Kurulu marjında New York'ta görüştü" denildi.

Kaynak: ANKA
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