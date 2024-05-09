Ünlü şarkıcı Kalben narkotik operasyonunda gözaltına alındı

(İSTANBUL) - İstanbul Cihangir'deki evinde narkotik polisince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilen ünlü şarkıcı Kalben, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda, Kalben'in evinde arama yapılmış ve evde 15 gram skunk maddesi bulunmuştu. Evde bulunan 2 bin euro, 750 dolar ve bin 500 lira paraya da el konulmuştu. Kalben, ekiplerce gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ünlü şarkıcının emniyetteki ifadesinde, suçlamaları reddettiği, paraları da bankaya yatırmadığı kendine ait paralar olduğunu söylediği öğrenildi. Kalben savcılıktaki ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Savcılığın sevk maddesine uyan mahkeme de ünlü sanatçıya yurt dışına çıkış yasağı koyarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.