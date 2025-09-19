Ünlü Sanatçılar İstanbul'da Müzik Ziyafeti Verecek

Dünyaca ünlü 3 isim, Piu Entertainment organizasyonuyla İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

İran müziğinin uluslararası temsilcisi Alireza Ghorbani 22 Eylül'de hayranlarının karşısında olacak.

Kendine özgü ses ve performansıyla Yunan sanatçı Mario Frangoulis 23 Eylül'de konser verecek.

"So in Love" turnesinde şef Stathis Soulis yönetimindeki orkestrasıyla sahne almaya hazırlanan tenor Mario Frangoulis'e konserde soprano Burcu Hancı eşlik edecek. Sanatçı, 25 Eylül'de İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu, 27 Eylül'de ise Ankara'da ATO Congresium'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

Gipsy Kings konserleri

Gipsy Kings by Andre Reyes konseri ise 28 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.

Albümleriyle 60 milyonluk satış başarısı yakalayan ve sahnede 30 yılı aşkın süredir Latin müziğinin sevilen temsilcilerinden Grammy Ödüllü Gipsy Kings grubu, Andre Reyes öncülüğünde sahnede olacak.

Grup ayrıca 26 Eylül'de İzmir'de, 27 Eylül'de Bursa'da, 30 Eylül'de Samsun'da, 1 Ekim'de Ankara'da, 3 Ekim'de ise Antalya'da konser verecek.