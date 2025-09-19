Haberler

Ünlü Sanatçılar İstanbul'da Müzik Ziyafeti Verecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alireza Ghorbani, Mario Frangoulis ve Gipsy Kings, İstanbul'da müzikseverlerle buluşmak üzere Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek. Frangoulis, Türkiye turnesi kapsamında İzmir, Ankara ve Bursa'da da sahne alacak.

Dünyaca ünlü 3 isim, Piu Entertainment organizasyonuyla İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

İran müziğinin uluslararası temsilcisi Alireza Ghorbani 22 Eylül'de hayranlarının karşısında olacak.

Kendine özgü ses ve performansıyla Yunan sanatçı Mario Frangoulis 23 Eylül'de konser verecek.

"So in Love" turnesinde şef Stathis Soulis yönetimindeki orkestrasıyla sahne almaya hazırlanan tenor Mario Frangoulis'e konserde soprano Burcu Hancı eşlik edecek. Sanatçı, 25 Eylül'de İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu, 27 Eylül'de ise Ankara'da ATO Congresium'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

Gipsy Kings konserleri

Gipsy Kings by Andre Reyes konseri ise 28 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.

Albümleriyle 60 milyonluk satış başarısı yakalayan ve sahnede 30 yılı aşkın süredir Latin müziğinin sevilen temsilcilerinden Grammy Ödüllü Gipsy Kings grubu, Andre Reyes öncülüğünde sahnede olacak.

Grup ayrıca 26 Eylül'de İzmir'de, 27 Eylül'de Bursa'da, 30 Eylül'de Samsun'da, 1 Ekim'de Ankara'da, 3 Ekim'de ise Antalya'da konser verecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Çocuğunun gözü önünde velilere bıçakla saldırmaya çalıştı

Çocukların gözleri önünde yaşandı! Okulda bıçaklı dehşet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor

Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.