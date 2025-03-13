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Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti

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Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İşler Güçler gibi ünlü projelerde yer alan Şinasi Yurtsever (51), hayatını kaybetti. Yurtsever, bir süredir mide kanseriyle mücadele ediyordu.

Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İşler Güçler gibi ünlü projelerde yer alan ve bir süredir mide kanseriyle mücadele eden Şinasi Yurtsever (51), hayatını kaybetti.

Yurtsever'in ölüm haberini ünlü oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz, "Yine ailemizden birini yitirdik…Çok üzgünüm…Başımız sağ olsun..Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

Şinasi Yurtsever 16 Temmuz 1973'te Erzincan'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. 1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı.

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti

2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı.

2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol aldı.

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMesut Bayır:

Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun.

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Haber YorumlarıZafer Cebeci,:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah güzel insan.

Yorum Beğen15
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Haber YorumlarıZafer Cebeci,:

Rabbim rahmet eylesin mekanı cennet i ala olsun ,güzel insan.

Yorum Beğen13
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Haber Yorumlarıxxgsxx:

Allah Rahmet Eylesin

Yorum Beğen10
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Haber Yorumlarıx6fdw4nc7p:

inanın çok üzüldüm , ALLAH rahmet eylesin

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Cok harika oyunculugu vardi. Allah rahmet eylesin...Ailesine de sabirlar versin...

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Haber YorumlarıTayfur Çoşkun:

Çok üzüldüm Allah rahmet eylesin

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Haber Yorumlarısrht-glr:

mübarek Ramazanda vefat etti Allah mekanını cennet eylesin Peygamber Efendimize Komşu Eylesin

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