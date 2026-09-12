Haberler

Ünlü müzisyen Maher Zain İstanbul'da konser verdi

Ünlü müzisyen Maher Zain İstanbul'da konser verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan doğumlu İsveçli müzisyen Maher Zain, dünya turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi.

Lübnan doğumlu İsveçli müzisyen Maher Zain, dünya turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi.

"World Tour 2026" kapsamında İstanbul'da sahne alan Zain'i, yerli ve yabancı hayranları yoğun ilgiyle izledi.

Sanatçı, konserde "Radiatu Billahi Rabba", "Assubhu Badaa", "Sallah Alayka Rahman", "Nerdesin", "O Sensin Ki", "Çanakkale", "InshaAllah", "Yama Wo Yama", "Kır Zincirleri", "Allahu ya Allahu", "Baraka Allahu Lakuma", "Mawlawe - Sallou", "MashaAllah", "Ey Sevgili", "Habibi", "Rahmatun Lil Alameen", "For the Rest of My Life", "Qamarun", "Qalbi Fil Madinah", "Free Palestine" ve "Ya Nabi Salam Alayka" eserlerinden oluşan repertuvarını seslendirdi.

Zain'in seslendirdiği eserlere yerli ve yabancı hayranları da eşlik etti. Sanatçının "Çanakkale" eserini seslendirmesinin ardından salondan alkışlar yükseldi.

İstanbullu sevenlerini selamlayan Zain, Türkçe öğrendiğini ve Türkçe konuşmak istediğini ifade etti.

Sanatçının sahne prodüksiyonu uluslararası ekipler tarafından hazırlandı. Özel ışık tasarımı ve görsel anlatımla desteklenen sahne kurgusunun yer aldığı konserde, Zain'e yerli ve yabancı müzisyenler de eşlik etti.

Manevi temaları modern pop, R&B ve dünya müziğiyle buluşturan Zain, İngilizce ve Arapçanın yanı sıra Türkçe dahil farklı dillerde eserler seslendiriyor.

Yayımladığı "Thank You Allah" albümüyle uluslararası çapta tanınan sanatçı, özellikle "Insha Allah" ve "Ya Nabi Salam Alayka" parçalarıyla Türkiye'de geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Kaynak: AA
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon

7 ilde operasyon! Çok sayıda polis için gözaltı kararı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama

Küresel ekonomiyi tepetaklak edecek saldırı! Türkiye'nin çağrısı var
Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek

Suriye'den sonra Irak! Terör örgütü beklenen adımı attı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte ilanla bulduğu eş adayı
BRICS Zirvesi'nde tartışma yaratan görüntü: Gecekondular brandalarla kapatıldı

Başkentte utanç perdesi: Ülke gerçeklerini böyle gizlediler
Dışişleri Bakanı Fidan'dan kritik temas: İranlı mevkidaşı ile görüştü

Ankara-Tahran hattında kritik temas: Masada Hürmüz ve Körfez var
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Chelsea ile 4 gollü maçta berabere kaldı

Ligin en çok gol atan takımı Chelsea ile karşılaştı! İşte sonuç
Antalya emniyetinde 2 şube müdürü gözaltına alındı

Suçlama vahim! iki üst düzey emniyet müdürü gözaltında
Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı

Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...

Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu

Bastonla görüntülenmişti! Verdiği yanıt bomba