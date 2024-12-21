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Ünlü Mimar Turgut Toydemir'in Cenazesi, Trafik Tartışması Sonrası Polisi Tarafından Öldürülmesinin Ardından Uğurlandı

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Beykoz'da trafik tartışması sonrası bir polis memuru tarafından vurularak hayatını kaybeden ünlü mimar Turgut Toydemir, Levent'teki camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye katılan isimler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek yer aldı.

(İSTANBUL) Önceki akşam Beykoz'da trafik tartışmasının ardından polis tarafından vurularak öldürülen ünlü mimar Turgut Toydemir, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Beykoz'da trafik tartışmasında, görevi dışındaki bir polis tarafından silahla vurulan mimar Turgut Toydemir son yolculuğuna uğurlandı. Toydemir'in cenazesine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile çok sayıda iş insanı ve yakınları katıldı.

Toydemir'in cenazesi, morgdan alındıktan sonra Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Burada aile adına taziyeleri Toydemir'in kendisi gibi mimar olan oğlu  Mehmet Toydemir kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Toydemir'in naaşı Ümraniye'de  toprağa verildi.

"Bu elim olay iktidarın yarattığı kontrolden çıkmışlığın resmidir"

Cenazenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, katilin adalet önünde en ağır cezayı almasını beklediklerini belirterek şunları vurguladı:

"Değerli meslektaşımız Turgut Toydemir'i son yolculuğuna uğurladık. Işıklar içinde uyusun.Ömrünün 60 yılını mimarlığa vermiş olan meslektaşımız bizlerden acımasızca koparıldı. Bu elim olay iktidarın yarattığı kontrolden çıkmışlığın resmidir. Olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi büyük önem arz etmektedir.

Güpegündüz bir şekilde bu cinayeti işleyen katilin adalet önünde en ağır cezayı almasını bekliyor; kentlerdeki güvensizlik ve korku atmosferini besleyen bu olayların tüm boyutlarıyla ele alınarak gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Hukuki sürecin takipçisi olacağız. Mimar Turgut Toydemir'e bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm mimar camiasına başsağlığı diliyorum."

Polis tutuklandı

Beykoz Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 19 Aralık saat 19.00 sıralarında aracıyla ilerleyen Turgut Toydemir ile kendi aracıyla seyreden polis memuru Serdar Çiçek arasında trafikten kaynaklanan tartışma yaşanmış, polis memurunun araca doğru silahla ateş etmesi sonucu Toydemir ağır yaralanmıştı.

Hastanede tedavi altına alınan Toydemir ertesi gün sabaha karşı hayatını kaybederken, silahıyla birlikte gözaltına alınan polis memuru açığa alınmış, sevk edildiği adli makamlarca da tutuklanmıştı.

Ünlü Mimar Turgut Toydemir'in Cenazesi, Trafik Tartışması Sonrası Polisi Tarafından Öldürülmesinin Ardından Uğurlandı
Kaynak: ANKA / Güncel
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