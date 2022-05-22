Ünlü ilahiyatçının fetvası Acun'un hoşuna gitmeyecek! Survivor hakkında bomba çıkış: İzlemek caiz değil - Haberler

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Ünlü ilahiyatçının fetvası Acun'un hoşuna gitmeyecek! Survivor hakkında bomba çıkış: İzlemek caiz değil

Haberler.com - Güncel
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Ünlü ilahiyatçı Hayrettin Karaman, reytinglerde zirveye oynayan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor yarışması hakkında dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Karaman, Survivor izlemenin caiz olmadığını ifade ederek tartışmaların fitilini ateşledi.

Yeni Şafak yazarı ilahiyatçı Hayrettin Karaman, okuyucularından gelen soruları yanıtladı. Karaman'ın Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışması hakkında verdiği fetva ise dikkat çekti.

"KADIN VE ERKEK AYNI YERDE YATABİLİYOR"

Karaman'ın okuyucusu "Survivor, kadın erkek beraber bir adada yaşayan bir yarışma programıdır. Mahrem olan kadın ve erkek aynı yerde yatabiliyor, mahrem yerleri açık ve vücutlarını görebiliyor, yarışmayı kazandıklarında birbirlerini öpebiliyor, sarılabiliyor. Bu tür programlara katılmak veya izlemek caiz mi, kazanılan para helâl mi?" diye sordu.

Ünlü ilahiyatçının fetvası Acun'un hoşuna gitmeyecek! Survivor hakkında bomba çıkış: İzlemek caiz değil

"İZLEMEK ELBETTE CAİZ DEĞİLDİR"

Karaman bu soruya şöyle yanıt verdi: "Tarif ettiğiniz davranışlar İslam dini ve ahlakına ve bizi biz yapan değerlerimize aykırıdır, ayıptır ve günahtır. Bu davranışları içeren bir faaliyete katılmak ve bunu izlemek elbette caiz değildir. Günah işleyerek kazanılan para da helâl olmaz."

Haberler.com - Güncel

Hayrettin Karaman, Acun Ilıcalı, Survivor, Güncel, Haberler

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