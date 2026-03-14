Alman filozof Habermas hayatını kaybetti

Almanya'nın tanınmış filozoflarından Jürgen Habermas, 96 yaşında Starnberg'de hayatını kaybetti. Frankfurt Okulu'nun önemli temsilcilerinden biri olan Habermas, felsefe ve sosyoloji alanında önemli katkılarda bulunmuştu.

96 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Alman Haber Ajansının (DPA), Suhrkamp yayınevine dayandırdığı haberde, filozof ve sosyolog Habermas'ın bugün Starnberg kentinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

JÜRGEN HABERMAS KİMDİR?

Almanya'nın Düsseldorf kentinde 1929'da doğan Habermas, Marburg Üniversitesinde 1961 yılında doçent oldu, 1961-1964 yılları arasında da Heidelberg'de felsefe dersleri verdi.

1964'te Frankfurt (am Main) Üniversitesinde felsefe ve sosyoloji kürsüsünün başına geçen Habermas, 1971-1981'de Starnberg'deki bilim-teknik dünyasının yaşam koşullarını araştıran Max Planck Enstitüsünün müdürlüğünü yaptı.

Frankfurt Okulunun temsilcilerinden olan Habermas, 1983'te Frankfurt am Main Üniversitesine döndü ve profesör olarak emekli olduğu 1994'e kadar burada yeniden felsefe kürsüsünün başına geçti.

Kaynak: AA / Erbil Başay
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...
İran, Tel Aviv'i çok başlıklı füzelerle vurdu! Hasar büyük

İran çok başlıklı füzelerle vurdu! İsrail'in kalbi yangın yeri
İspanya Başbakanı Sanchez'den ABD-İsrail destekçilerine sert sözler

Hedefinde bu kez ABD-İsrail destekçileri var! Resti çekti
Fenerbahçeli futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor

Tehdit ediliyorlar
Samsunspor 24 saat süre verdi! Özür dilemezlerse savcılığa gidiliyor

Tam 24 saat süre verdi! Özür dilemezlerse başları epey yanacak
Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız

Bu görüntüler tarih oluyor
İspanya Başbakanı Sanchez'den ABD-İsrail destekçilerine sert sözler

Hedefinde bu kez ABD-İsrail destekçileri var! Resti çekti
AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladı

Ali Şahin asıl tehlikeyi işaret etti: Savaş bunun için planlandı
İran'ın ABD'ye ait İHA'yı düşürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı

ABD İHA'sını böyle vurmuşlar