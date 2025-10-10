Unkapanı Değirmeni, İbn Haldun Üniversitesinin Süleymaniye Kampüsü olarak hayata geçirilecek

Unkapanı Değirmeni, Süleymaniye Yenileme Alanı kapsamında İbn Haldun Üniversitesinin Süleymaniye Kampüsü olarak yeniden hayata geçirilecek.

Unkapanı Değirmeni Üniversite Dönüşüm Projesi'nin ihya ve temel atma töreni, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla projenin yer aldığı Fatih'teki Unkapanı Değirmen Sokak'ta gerçekleştirildi.

Programda konuşan Bakan Ersoy, bir zamanlar buğday ambarları, değirmenler ve fırınların bulunduğu, İstanbul halkının ekmeğini sağlayan Unkapanı Değirmeni'nin artık bilgi, fikir ve düşünceyle yeniden üretim yapacağı yeni bir döneme adım attığını söyledi.

"Bina, bundan böyle gençlerin sesi ve bilimin ışığıyla yeniden nefes alacak"

Ersoy, projenin geçmişi geleceğe bağlayan örnek bir girişim olacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"İbn Haldun Üniversitemizin vizyoner adımıyla, unutulmuş bu yapı yeniden hayat bulacak. Bu tarihi mekan kültür, sanat ve eğitimin kalbinin attığı bir ilim merkezi haline gelecektir. 1800'lü yılların sonunda bir değirmen olarak inşa edilen bu yapı, o dönemlerde İstanbul'un en önemli gıda üretim merkezlerinden biriydi. Şimdi de düşüncelerin şekilleneceği ve genç beyinlerin geleceğe hazırlanacağı bir mekana dönüştürülecek."

Proje kapsamında tarihi değirmen binasının aslına uygun şekilde restore edilerek eğitim ve araştırma alanına dönüştürülmesinin İstanbul'un kültürel mirasına da büyük bir katkı sağlayacağının altını çizen Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşım, bizim 'yaşayan kültürel miras' dediğimiz anlayışın da en güzel örneklerinden biridir. Bakanlık olarak bizler, tarihi mekanların sadece korunmasını değil, aynı zamanda yaşatılmasını ve topluma yeniden kazandırılmasını temel bir ilke olarak görüyoruz. Bu proje de yaşayan kültürel miras anlayışının çok değerli bir yansımasıdır. İstanbulumuzun önemli yapılarından biri olan bu bina, bundan böyle gençlerin sesi, fikirlerin enerjisi ve bilimin ışığıyla yeniden nefes alacaktır. Bu vesileyle projenin hayata geçirilmesinde, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan başta olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum."

"Buranın aslına uygun restorasyonuyla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık"

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, mekanın ihya olma fikrinin ilk olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'e ait olduğunu bildirdi.

Bakan Ersoy'a ve emeği geçenlere teşekkür eden Gündüz, ikinci sınıf tarihi eser olan binanın aslına uygun restorasyonuyla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptıklarının altını çizdi.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Atilla Arkan, projenin İstanbul'a değer katacağını, kültür, sanat, düşünce ve entelektüel fonksiyonlara uygun bir şekilde hayata geçirileceğini söyledi.

İstanbul'un tarihsel ticaret merkezlerinden biri olan Unkapanı'nda 1850'lerden itibaren fırın, ahır ve rıhtım gibi ek yapılarla büyüyen Unkapanı Değirmeni'nin tarihçesini anlatan Arkan, üniversiteye ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Üniversitemiz 10 yıllık bir sürede özellikle sosyal bilimler alanında 82 ülkeden uluslararası öğrenciyle beraber bir mükemmeliyet merkezi, sosyal bilimlerde bir referans noktası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu bina etrafındaki donatılarla beraber İbn Haldun Üniversitesinin İstanbul'da toplumla buluştuğu mekan haline gelecektir. Biz halihazırda İbn Haldun Üniversitesinin Başakşehir kampüsünde topluma yönelik hizmet sunuyoruz. Yaz ve kış okulları olmak üzere 28 farklı akademi düzenliyoruz. İnşallah bu bina bittikten sonra da kültür, sanat, düşünce, eğitim olmak üzere gençlerden yaşlılara kadar toplumun hepsine hizmet eden fonksiyonları buraya taşıyacağız."

Programda ayrıca Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Başkanı avukat Hatice Akıncı Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dualarla temel atma töreni gerçekleşti ve kurban kesildi.

Unkapanı Değirmenleri ve restorasyon projesi hakkında

Unkapanı, Osmanlı öncesi dönemlerden itibaren hububat ticaretinin ve iskele faaliyetlerinin odak noktası oldu. Osmanlı döneminde de bu işlevini sürdüren Unkapanı, özellikle un ve tahıl ticaretinde kentin kalbi haline geldi.

Burada inşa edilen Unkapanı Değirmeni, 19. yüzyılda Hazine-i Şahane tarafından satın alınarak, buharlı sistemle donatıldı ve modernleşme sürecinin öncü endüstriyel tesislerinden biri oldu. 1850'lerden itibaren fırın, ahır ve rıhtım gibi ek yapılarla büyüyen kompleks, Haliç kıyısında sanayi kimliğinin simgesi haline geldi.

Değirmen, 20. yüzyıl ortasında Atatürk Bulvarı'nın açılması ve bölgedeki dönüşümler sonucunda işlevini yitirdi ve büyük ölçüde yıkıldı. Yapıdan, bugüne yalnızca kagir duvar kalıntıları ulaştı.

Proje kapsamında yapının ayakta kalan beden duvarları çelik taşıyıcılarla desteklenecek, restitüsyon verilerine göre yok olmuş bölümler rekonstrüksiyon yöntemiyle yeniden yapılacak. Yeni mekanlar, tarihsel kısımlarla uyumlu olacak fakat üniversitenin modern ihtiyaçlarını da karşılayacak.

Kampüs bünyesinde rektörlük, idari birimler, kütüphane, akademik bölümler, derslikler, konferans salonları ve sosyal alanlar yer alacak.