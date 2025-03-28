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Üniversiteli Öğrencilerden Anlamlı Dayanışma Projesi: 'Bir Tutam İyilik'

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Elazığ'da Sare Ana Yurt Müdürlüğü öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri paralarla satın aldıkları yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, 'Bir Tutam İyilik' projesi ile örnek bir dayanışma sergiledi.

Üniversiteli öğrencilerden kumbaralarıyla "Bir Tutam İyilik" Projesi

ELAZIĞ - Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sare Ana Yurt Müdürlüğü öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri paralarla aldıkları yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. Yaşlılarla sohbet edip hayır dualarını alan öğrencilerin bu duyarlı davranışı, büyük takdir topladı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sare Ana Yurt Müdürlüğü öğrencileri, anlamlı bir dayanışma örneği sergileyerek kendi kumbaralarında biriktirdikleri paralarla yardım malzemeleri satın aldı. "Bir Tutam İyilik" Projesi kapsamında alınan gıda ve temel ihtiyaç ürünleri, özenle hazırlanarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Öğrenciler, sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp, yardım dağıtımı sırasında yaşlılarla sohbet ederek onların hayır dualarını aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Güncel
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