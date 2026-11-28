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(İSTANBUL)- Üniversitelerle işverenlerin ders projeleri, staj ve iş yerinde eğitim alanlarında birlikte çalışmasını amaçlayan Work-Integrated Learning Türkiye (WILTR) faaliyete geçti. Türkiye merkezli bağımsız ağ, işletmelerden gelen önerileri ilgili üniversite birimlerine ulaştırıyor. Çalışmaların kapsamını ve öğrencilerin nasıl katılacağını üniversite ile işveren birlikte belirliyor.

İngilizce "Work-Integrated Learning (WIL)" teriminin karşılığı olan "işle bütünleşik öğrenme", öğrencilerin bir derste kazandıkları bilgi ve becerileri gerçek bir iş üzerinde kullanmalarını ve ortaya koydukları çalışmanın eğitimlerinin bir parçası olarak değerlendirilmesini ifade ediyor. Bu yaklaşım, stajın yanı sıra bir işletmenin üretim sorununu ele alan ders projelerini, klinik uygulamaları ve saha çalışmalarını da kapsıyor.

KANADA VE AVUSTRALYA'DA DA BENZER AĞLAR VAR

Kanada'da CEWIL Canada, üniversitelerden ve diğer yükseköğretim kurumlarından topladığı verilerle öğrencilerin bu uygulamalara katılımını raporluyor. Avustralya'da ise WIL Australia, üniversiteler, işverenler ve kamu temsilcileriyle Ekim 2025'te düzenlediği toplantının ardından hükümete 10 öneri sundu. Öneriler arasında, öğrencilerin uygulamalı eğitime katılmasını zorlaştıran mali engellerin azaltılması da yer aldı.

SAHADAN GELEN DENEYİMLER POLİTİKA ÖNERİLERİNE YANSIYACAK

WILTR'de üniversiteler, hangi bölümlerde ve hangi konularda iş birliği aradıklarını paylaşabiliyor. İşverenler de bir ders projesine konu olabilecek sorunu ilgili akademik birime iletebiliyor. Proje sonunda kurumlar, kaç öğrencinin çalışmaya katıldığını, öğrencilerin hangi becerileri geliştirdiğini ve uygulama sırasında karşılaştıkları güçlükleri ağla paylaşabiliyor.

WILTR, bu bilgileri uygulama rehberleri ve yükseköğretime yönelik politika önerileri hazırlarken kullanmayı amaçlıyor. Ağın yayımladığı tartışma notlarından biri, küçük ve orta ölçekli işletmelerin üniversitelerle ortak öğrenci projelerine nasıl başlayabileceğini ele alıyor.

Kaynak: ANKA