Üniversiteler, Kahramanmaraş deprem bölgesine yardım seferberliği başlattı

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; üniversiteler, depremlerin ardından el birliğiyle bölgeye yardıma koştu. Depremlerin hemen ardından yardım kampanyaları düzenleyen üniversiteler, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Yemek, gıda, barınma, temizlik, kıyafet ve kan ihtiyaçlarının karşılanması, büyük ameliyatlar ve rehabilitasyon çalışmaları, hem depremle ilgili hem de depremzedelere yönelik bilimsel çalışmalar için organize olan üniversiteler, sundukları hizmetlerle ve hazırladıkları birçok projeyle depremzedelere destek olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda; İskenderun Teknik Üniversitesi, bataklık alanı doldurarak konteyner kent kurulmasını sağladı. Gaziantep Üniversitesi, depremden sonra ebeveynlerini kaybeden çocukların kayıt altına alarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teslim etti. Çukurova Üniversitesi, kurduğu Çocuk İyilik Merkezi'nde 111 çocuğun protez ihtiyacını karşıladı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde 100'ncü yıl köyü konutlarının depremzedelere ücretsiz tahsis edilmesi kararlaştırıldı. İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi'nin sağlık kapasitesini artırarak deprem günü bile büyük ameliyatların kesintisiz gerçekleştirilmesini sağladı. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, AIRBUS-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu açarak istihdama ve kalkınmaya katkı sağladı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ise depremde uzuvlarını kaybedenler için protez merkezinde gönüllü doktorlarla ücretsiz hizmet verdi, diyaliz hastalarının tedavisini sürdürdü. Ayrıca kurduğu 'Dayanışma Obası' ile depremzedelere ev sahipliği yaptı.