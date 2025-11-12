Haberler

Üniversite Öğrencisi Melisa Şengül'ün Ölümü: Arkadaşları Serbest Bırakıldı

Üniversite Öğrencisi Melisa Şengül'ün Ölümü: Arkadaşları Serbest Bırakıldı
Güncelleme:
Aydın'da içki içtikten sonra ölü bulunan üniversite öğrencisi Melisa Şengül'ün arkadaşları K.E. ve A.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gençler, uyandıklarında Şengül'ün hayatını kaybettiğini fark ettiklerini açıkladı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisi Melisa Şengül'ün (20) içki içtikten sonra ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan erkek arkadaşları K.E. (21) ve A.Ş. (21), çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. K.E. ve A.Ş., ifadelerinde uyandıklarında Şengül'ün hayatını kaybettiğini fark ettiklerini söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Orta Mahalle 215 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde okuyan Melisa Şengül, iddiaya göre arkadaşları K.E. ve A.Ş. ile önceki gün sabah saatlerine kadar içki içti. Sabaha doğru içkinin etkisiyle sızdıkları öne sürülen gruptaki K.E. ve A.Ş., akşam saatlerinde kendilerine geldiklerinde Şengül'ün hareketsiz şekilde yattığını gördü. Gençlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Şengül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Melisa Şengül'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

K.E. ve A.Ş. ifadelerine başvurmak üzere gözaltına alındı. Olayın meydana geldiği evin sahibi K.E. ve A.Ş., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İki arkadaş, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. K.E. ve A.Ş., ifadelerinde Şengül'e zorla içki içirmediklerini, uyandıklarında hayatını kaybettiğini fark ettiklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
