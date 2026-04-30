Üniversite öğrencileri 'Sen de gönül ver' sloganıyla bakıma muhtaç ailelerin yardımına koşuyor

Iğdır Üniversitesinin öğrencileri, "Gönüllülük Çalışmaları" dersinde öğrendikleri gönüllülük bilincini sahaya taşıyarak bakıma muhtaç ailelere destek veriyor.

Iğdır Üniversitesi öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde başlatılan "Sen de gönül ver" projesi kapsamında aldıkları "Gönüllülük Çalışmaları" dersini sadece teoride bırakmıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yürütülen ders, gençlerin sosyal sorumluluk projelerine aktif katılımını teşvik ediyor.

Üniversitenin Coğrafya Bölümü tarafından yürütülen programda öğrenciler, sınıfta edindikleri bilgilerin ardından sahaya inerek gerçek hayat deneyimi kazanıyor. Gönüllülük kavramını akademik açıdan öğrenen öğrenciler, süreç içerisinde sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alarak toplumsal duyarlılıklarını artırıyor.

Bu kapsamda öğrenciler, Türk Kızılay ve Yeşilay başta olmak üzere çeşitli kurumlarla işbirliği yaparak gönüllü faaliyetlerde bulunuyor. Gençlik merkezlerinde de aktif rol üstlenen öğrenciler, toplumun farklı kesimlerine ulaşarak destek sağlıyor.

En dikkati çeken çalışmalar ise bakıma muhtaç ailelere yönelik gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 15-20 öğrenci, aileleri evlerinde ziyaret ederek temizlik, bakım-onarım ve bahçe düzenlemesi gibi işlerde yardımcı oluyor.

Bu sayede hem ailelerin yaşam koşulları iyileştiriliyor hem de öğrenciler dayanışma ve yardımlaşmanın önemini birebir deneyimleme fırsatı buluyor.

Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölgesel Coğrafya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Yulu, AA muhabirine, öğrencilerin teorik olarak aldıkları dersleri sahada uygulamalarına katkı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Öğrencilerin kentteki sivil toplum kuruluşlarında bu faaliyetleri yakından tanıma şansı bulduğunu ifade eden Yulu, "Daha önceden takip ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelerle öğrencileri yan yana getirmeye çalışıyoruz. Bu ailelerin temel ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Bir yandan evlerini temizliyor, bir yandan da artık bahar geldi fidan dikiyorlar. İstiyoruz ki bu öğrencilerimiz teorik olarak gördükleri derslerin gerçek hayatta bir karşılığı olduğunu bilsinler." diye konuştu.

"Öğrencilerimizin sorumluluk bilincini daha fazla şekilde üstlerine almalarına yardımcı olduk"

Iğdır Gençlik Merkezi çalışanı Özlem Demirel ise "Gönüllü gençlerimizle birlikte yardımlaşma ve paylaşmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz." dedi.

Çalışmanın önemine vurgu yapan Demirel, "Ailemizin evini temizledik, maddi ve manevi ne kadar ihtiyacı varsa onları gidermeye çalıştık. Öğrencilerimizin sorumluluk bilincini daha fazla bir şekilde üstlerine almalarına yardımcı olduk." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Helin Şen de derste gördüklerini gerçek hayatta da uygulamak istediklerini dile getirdi.

Son olarak geldikleri evde yaptıkları çalışmaları anlatan Şen, şöyle devam etti:

"Yardıma ihtiyacı olan bir teyzemizi ziyarete geldik. Derste gördüğümüz şeyleri sahada da uygulamak istedik. Daha önceden de sivil toplum kuruluşlarıyla bu tür gönüllü çalışmalarımız olmuştu. Bu sefer de bireysel olarak, Coğrafya Bölümü olarak buradayız. Teyzemizin fazla eşyalarını dışarı çıkartıp evi temizledik. Kuyuda bir tıkanıklık vardı onu hallettik. Elimizden geldiğince teyzemize yardımcı olmaya çalıştık."