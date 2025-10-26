Haberler

Üniversite Öğrencileri Narin Parkı'nı Rengarenk Süsledi

Üniversite Öğrencileri Narin Parkı'nı Rengarenk Süsledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismini taşıyan parkın çiçek saksıları, üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan resimlerle renklendirildi. Proje kapsamında düzenlenen yarışmada en güzel resimleyen öğrenciler ödüllendirilecek.

Kütahya'da, geçen yıl Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın isminin verildiği parkın çiçek saksıları üniversite öğrencileri tarafından farklı temalarla resimlerle süslendi.

Kütahya Belediyesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında, çiçek saksıları resimleme yarışması yapıldı.

Belediye bahçesindeki etkinlikte, DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Narin Parkı'nın çiçek saksılarını rengarenk resimlerle süsledi.

Fakültenin görsel iletişim tasarım bölümü öğretim görevlisi Mehmet Pehlivan, AA muhabirine, üniversite olarak Kütahya Belediyesi ile anlamlı bir işbirliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

İşbirliği kapsamında hazırlanan projeyle öğrenciler için bir resimleme çalışması yarışması düzenlediklerini dile getiren Pehlivan, şunları kaydetti:

"Çalışma ile Narin Parkı'nda bulunan 70 adet saksı altılığını öğrencilerimizin kullanımına sunduk. Öğrencilerimiz saksılar üzerine resimleme çalışmaları yapıyorlar. Çalışmamızı, öğrencilerimize motivasyon ve küçük birer katkı olsun amacıyla yarışma formatında yapalım istedik. Burada jüri tarafından belirlenecek en güzel resimleme çalışmaları para ödülü ile ödüllendirilecek."

Yapılan çalışmanın üniversite-şehir etkileşimi açısından da önemli olduğunu anlatan Pehlivan, yarışmaya emek veren herkese teşekkür etti.

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Topluluğu Başkanı Aşkın Bostancı da düzenlenen yarışmayla yeteneklerini gösterme fırsatı elde ettiklerini söyledi.

Bostancı, öğrenci olarak bulundukları Kütahya'ya katkı sunmanın ve buraya bir eser bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını da ifade etti.

Kütahya Valisi Musa Işın ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede tarih değişti

Erdoğan ile DEM heyeti arasındaki kritik görüşmede tarih değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Barajda kaybolan İrlandalı turistin 5'inci günde cansız bedeni bulundu

Barajda kaybolan İrlandalı turistten acı haber
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Ekrem İmamoğlu 'casusluk' soruşturmasında ifade vermek için adliyede

"Casusluk" soruşturmasında kritik gün! İmamoğlu adliyede
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.