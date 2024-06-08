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Üniversite öğrencileri, medikal destek için İHA geliştirdi

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Başkent Üniversitesi öğrencilerince geliştirilen "AYA" adlı medikal destek insansız hava aracı (İHA) ile afet ve savaş bölgelerine temel medikal destek ihtiyaçları paraşütle bırakılabilecek.

Başkent Üniversitesi öğrencilerince geliştirilen "AYA" adlı medikal destek insansız hava aracı (İHA) ile afet ve savaş bölgelerine temel medikal destek ihtiyaçları paraşütle bırakılabilecek.

Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri Orhan Doruk Dalkılıç, Ozan Can Sancur ve Irmak Doğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından afet bölgelerine acil ihtiyaçların hızlı şekilde ulaştırılmasına yönelik projeler üzerinde çalışmaya başladı.

Afetlerin yolları da etkilemesi ve ihtiyaçların ulaştırılmasının zorlaşması karşısında öğrenciler, afetzedelere insansız hava araçlarıyla ulaşılmasına yönelik proje fikirlerine yoğunlaştı.

"AYA, Türk mitolojisinde iyi ruh, şifa veren melek anlamına geliyor"

AA muhabirine projelerinin geliştirilme sürecini anlatan Irmak Doğan, afet ve savaşlarda ulaşılması zor bölgelere medikal destek ihtiyaçlarının hızlı ve güvenli ulaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Doğan, geliştirdikleri medikal destek İHA'sı için "AYA" ismini seçtiklerini belirterek, "AYA, Türk mitolojisinde iyi ruh, şifa veren melek anlamına geliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu projeyi yapmaya başladık ve Türk kökenli bir isim seçmek istedik." dedi.

Teknik özelliklere ilişkin bilgi veren proje katılımcılarından Ozan Can Sancur da "AYA"nın 15 kilo taşıma kapasitesi olduğunu ve malzemelerin paraşütle bırakıldığını belirtti.

Sancur, "Yurt dışında benzer amaçla kullanılan İHA'lar yalnızca bir noktaya yük bırakabiliyor. Ancak 'AYA'nın özel ayrılma mekanizmasıyla bir kalkışta 3 ayrı noktaya ayrı bölümlere yerleştirilmiş medikal malzemeler ulaştırılabiliyor." diye konuştu.

İHA'yı, Hatay dahil olmak üzere çeşitli noktalarda test ettiklerini aktaran Sancur, şunları söyledi:

"Son olarak da Ankara'da dronumuzla ayrılma mekanizmasını test etmek için medikal yükümüzü önceden belirlenen bir noktaya tam otonom çalışma kabiliyeti olacak şekilde gönderdik. 'AYA' medikal malzemeyi belirlenen koordinata başarılı şekilde bıraktı ve kalkış yaptığı yere döndü."

"AYA"nın 150 metre yükseklikte uçtuğunu ve ortalama menzilinin 60 kilometre olduğunu dile getiren Sancur, ayrıca 2 uçak projesi yürüttüklerine değindi.

"Kendi özgün yazılımımız ile uçuş gerçekleştiriliyor"

Orhan Doruk Dalkılıç da "AYA"nın, kendi imkanlarıyla okulda geliştirdikleri özgün uçuş yazılımı sayesinde yalnızca koordinat bilgisiyle belirlenen noktaya uçuşunun ve takibinin yapılabildiğini anlattı.

Dalkılıç, projelerinin desteklenmesi durumunda profesyonel üretim şartlarında "AYA"nın kapasitesinin artırılabileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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