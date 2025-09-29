Haberler

Üniversite Öğrencileri İtfaiye Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niksar Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri, İtfaiye Haftası nedeniyle İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek, itfaiyecilik mesleğine olan ilgilerini gösterdiler.

Tokat'ın Niksar ilçesinde üniversite öğrencileri itfaiyeyi ziyaret etti.

Niksar Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri, öğretim görevlileri Gökhan El ve Mustafa Yıldız ile İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Niksar Belediyesi İtfaiye Müdürü Erkan Cebecioğulları, nazik ziyaretleri ve çiçek takdimleri için öğrencilere ve akademisyenlere teşekkür ederek, "Geleceğin itfaiyecileri olacak gençlerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Onların bu mesleğe olan ilgisi ve heyecanı bizleri gururlandırıyor. Bizler her zaman gençlerimizin yanında olmaya ve tecrübelerimizi onlarla paylaşmaya hazırız. Çünkü itfaiyecilik yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir fedakarlık ve gönül işidir. Bu bilinçle yetişen her öğrencimiz, gelecekte toplumumuz için büyük bir kazanım olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
Beyaz Saray'da 'Gazze' zirvesi! Netanyahu, Trump'ın teklifini kabul etti

Beyaz Saray'da Gazze zirvesi! Netanyahu ve Trump anlaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma

Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma
Tedesco ayrıldı demişti! Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması

Tedesco ayrıldı demişti! Fenerbahçe'den Gökhan Gönül kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.