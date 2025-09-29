Üniversite Öğrencileri İtfaiye Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Tokat'ın Niksar ilçesinde üniversite öğrencileri itfaiyeyi ziyaret etti.

Niksar Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri, öğretim görevlileri Gökhan El ve Mustafa Yıldız ile İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Niksar Belediyesi İtfaiye Müdürü Erkan Cebecioğulları, nazik ziyaretleri ve çiçek takdimleri için öğrencilere ve akademisyenlere teşekkür ederek, "Geleceğin itfaiyecileri olacak gençlerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Onların bu mesleğe olan ilgisi ve heyecanı bizleri gururlandırıyor. Bizler her zaman gençlerimizin yanında olmaya ve tecrübelerimizi onlarla paylaşmaya hazırız. Çünkü itfaiyecilik yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir fedakarlık ve gönül işidir. Bu bilinçle yetişen her öğrencimiz, gelecekte toplumumuz için büyük bir kazanım olacaktır." diye konuştu.