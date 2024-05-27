Üniversite Öğrencileri Atikhisar Barajı Çevresinde Çöp Topladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi dersi kapsamında Atikhisar Barajı çevresinde çöp topladı.

Elif Sivaz, Merve Nur Kılıçkara, Zeynep Kıymaz, Zehra Abdullayev ve Dilara Naz Güneş'in öncülüğünde gerçekleştirilen "Yeşil Hareket" adlı projede, farklı fakülte ve yüksekokullardan 80'i aşkın üniversite öğrencisi Atikhisar Barajı'nda çevre temizliği yaptı.

Öğrenciler, çevre temizliğine karşı bilincin artırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında, baraj çevresinden topladıkları çöpleri Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği'nin (ÇAKAB) aracına teslim etti.

Kayalık arazi nedeniyle suya yakın bazı bölgelere ulaşamayan öğrenciler, çevreyi yakından ilgilendiren bu konuyu yetkililere aktarmak üzere sahayı fotoğrafladı.