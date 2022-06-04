Üniversite hastanesi GES ile 35,5 milyon liralık tasarruf sağladı - Haberler

Malatya'daki İnönü Üniversitesinde 120 dönüm arazide kurulan 5,3 megavat gücündeki güneş enerjisi santraliyle Turgut Özal Tıp Merkezinin elektrik ihtiyacının 5'te 1'i karşılanırken, 2015'ten bugüne kadar 35 milyon 500 bin liralık tasarruf sağlandı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün daha da artarken İnönü Üniversitesi merkez kampüsünde 1 Şubat 2015'te üniversite hastanesinin ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan ve 21 bin 177 panelin bulunduğu güneş enerji santrali, üretimini aralıksız sürdürüyor.

Günlük ortalama 24 bin, aylık 700 bin, yıllık ise 8 milyon 200 bin kWh enerji üretimi yapılan santral, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli sağlık üslerinden Turgut Özal Tıp Merkezinin elektrik ihtiyacının yüzde 20'sini karşılıyor.

Bahar ve yaz aylarında daha fazla üretimin yapıldığı santralden 2015'ten bugüne kadar yaklaşık 60 milyon kWh enerji üretilirken, 35 milyon 500 bin liralık tasarruf sağlandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA muhabirine, günümüzde tüm insanlığın en önemli konusunun iklim değişikliği olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin hem kurumların hem de herkesin özen göstermesi gerektiğini belirten Kızılay, üniversite olarak yeşil kampüs çalışmalarını 6 yıldır yoğun ve sistematik bir şekilde yürüttüklerini ifade etti.

"Çok önem verdiğimiz bir konu"

Kızılay, yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufu konusuna büyük önem verdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Yenilenebilir enerji kaynağı olarak kampüsümüzde 5,3 megavat gücünde güneş enerjisi santralimiz var. Bunun dışında üniversitemize bağlı bazı noktalarda da güneş enerji santrallerimiz var. En büyüğü 5,3 megavat gücündeki santralimiz. Bu santralimiz hastanemizin elektrik ihtiyacının yüzde 20'isini karşılıyor. Bu kadar büyük bir santral olmasına rağmen hastanemizde o kadar çok enerjine ihtiyacımız var ki bunun anca 5'te 1'ini karşılayabiliyoruz. Buradan enerji üretimi çok önem verdiğimiz bir konu. Yakında üniversite kampüsümüzde 5 megavat gücünde yeni bir güneş enerji santrali için proje çalışması başlattık. Onu da hayata geçireceğiz."

Yenilenebilir enerji konusundaki çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getiren Kızılay, kampüsteki tüm birimlerdeki enerji hatları ve trafoları yenilenerek enerji tasarrufunun sağlanmasını noktasında çalışma yaptıklarını kaydetti.

Prof. Dr. Kızılay, kampüslerindeki enerji üretimi ve tasarrufu noktasında büyük aşama kaydettiklerini ifade ederek, "Güneş enerji santrallerimizden şimdiye kadar ürettiğimiz enerji, tasarruf ettiklerimizle belki 40 milyonu aşmıştır." dedi.

"Karbon ayak izini en aza indiriyoruz"

Kızılay, sadece yenilenebilir enerji konusunda değil su kaynaklarının verimli kullanılması ve tasarrufu, atık yönetimi gibi konularda da çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, sözlerini, "Amacımız üretmekten önce tasarruf etmek, karbon ayak izimizi azaltmak, fosil yakıtları en aza indirmek. Dolayısıyla kampüsümüzde karbon ayak izini en aza indiriyoruz. Üniversitemizde tasarrufa yönelik yeni projeleri hayata geçirdik. Yürüttüğümüz bütün çalışmalarda amacımız geleceğe çevremizi, kampüsümüzü, şehrimizi, dünyamızı nasıl daha iyi devrederiz, bırakabiliriz." diye tamamladı.