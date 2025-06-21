Üniversite Adayları YKS'nin İlk Oturumunda Sınavda

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Karabük'te üniversite öğrencisi adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi. Adaylar, güvenlik kontrollerinin ardından okullara alındı, velileri ise bu süreçte dua ederek çocuklarını bekledi.

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Karabük'te üniversite öğrencisi adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi.

Sakarya'da, adaylar sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara geldi.

Adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından okula alındı.

Aileler ise çocuklarını binaların önünde bekledi, onlar için dua etti.

Trafik ekipleri ise sınav alanlarına ulaşımın aksamaması için tedbir aldı.

Düzce

Düzce'de bazı adaylar, sınav merkezlerine aileleriyle geldi.

Adaylar, güvenlik tedbirleri kapsamında okullara alındıktan sonra veliler okul önlerinde heyecanla çocuklarını beklemeye başladı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sınava girenlere başarılar diledi.

Karabük

Karabük Üniversitesindeki fakülte binalarına aileleriyle gelen adaylar, güvenlik kontrolünün ardından salona alındı.

Çocuklarını sınava girdikleri binaların önünde bekleyen bazı veliler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı adaylar sınav yerlerine koşarak gelirken, geç kalan bir öğrenciyi de polis ekipleri sınava yetiştirdi.

Kocaeli

Kentte sınavın gerçekleştirildiği okulların çevresinde güvenlik güçleri tedbir aldı.

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecekler, sınav saati öncesinde velileriyle okul önünde yoğunluk oluşturdu.

Okul bahçesine alınmayan veliler ise dışarıda çocuklarının başarısı için dua etti.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine

Başkanlar görüşüyor! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

"B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık"
MasterChef'te tansiyon yükseldi! Ünlü şefler arasında fikir ayrılığı

Ünlü şefler arasında fikir ayrılığı! MasterChef'te tansiyon yükseldi!
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi

300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı

Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.