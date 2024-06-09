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Yok böyle stres! Kulağındaki küpeyi kerpetenle kırıp sınava son anda yetiştirdiler

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Yüz binlerce öğrencinin ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi ilginç bir olay yaşandı. Okul kapısındaki uyarı üzerine kulağındaki küpeyi çıkarmak isteyen ancak bunu başaramayan öğrencinin küpesi görevliler tarafından kerpeten yardımıyla kırılarak çıkarıldı. Sınava girememe stresiyle gözyaşlarına boğulan genç kız, saniyeler kala sınıfa girmeyi başardı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir üniversite adayı, kulağındaki küpe görevliler tarafından kerpetenle kesildikten sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) son anda yetişti.

KÜPESİNİ ÇIKARMAK İÇİN DAKİKALARCA UĞRAŞTI

Gelibolu'da ücretli öğretmenlik yapan Büşra A, YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına girmek için ilçedeki 100. Yıl Barış Ortaokulu'na geldi. Büşra A, okul girişindeki görevlilerin sınav kuralları gereği yaptığı uyarı üzerine küpesini çıkarmak için dakikalarca uğraştı.

Yok böyle stres! Kulağındaki küpeyi kerpetenle kırıp sınava son anda yetiştirdiler

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Küpesini çıkarmayı başaramayan Büşra A, görevlilerden yardım istedi. Görevlilerin de küpeyi çıkaramaması ve sınava giriş için sayılı dakikalar kalması üzerine Büşra A, gözyaşlarına hakim olamadı. Bunun üzerine bir görevlinin kerpetenle kırdığı küpe Büşra A'nın kulağından güçlükle çıkarıldı. Üniversite adayı Büşra A, görevlilerin yardımı sayesinde sınavın başlamasına saniyeler kala sınıfa girmeyi başardı.

Yok böyle stres! Kulağındaki küpeyi kerpetenle kırıp sınava son anda yetiştirdiler

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Gelibolu Stres 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

Cem ABACI:

Sinav giriş belgesini bir zahmet okuyuverin

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Baba Yabgu:

Küpeyle uğraştığınız kadar biraz fethoyla uğraşsaydiniz bir sürü gencin hakkına girmiş olmazdınız

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