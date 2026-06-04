Lübnan'da UNIFIL mevzisine havan mermilerinin isabet etmesi sonucu 1 barış gücü askeri öldü

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneydoğusundaki bir mevzilerine havan mermilerinin isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 1 barış gücü askerinin yaşamını yitirdiğini ve 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, gece geç saatlerde Mercayun yakınlarındaki bir mevzilerinin yakınına havan mermilerinin düştüğü belirtildi.

Olayda ağır yaralanan bir barış gücü askerinin helikopterle başkent Beyrut'taki bir hastaneye sevk edildiği ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, olayda yaralanan diğer 2 barış gücü askerinin ise UNIFIL üssündeki sağlık tesisinde tedavi altına alındığı bildirildi.

UNIFIL'in olayın meydana geliş koşullarını belirlemek amacıyla soruşturma başlattığı aktarılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde son dönemde mermi ve mühimmat düşüşlerinde belirgin artış tespit edildiği vurgulanarak, "şiddetin sona erdirilmesi" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, tüm taraflardan uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaları, Birleşmiş Milletler (BM) personeli ve tesislerinin güvenliğini sağlamaları ve barış gücü askerlerini tehlikeye atabilecek eylemlerden kaçınmaları istendi.

Resmi makamların da olayı soruşturması ve sorumluları adalet önüne çıkarması çağrısında bulunulan açıklamada, barış gücü askerlerine yönelik kasıtlı saldırıların uluslararası insancıl hukukun ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının ağır ihlali olduğu vurgulandı.

Saldırının kimin tarafından düzenlendiğine dair bilgi verilmedi.