Haberler

UNIFIL: Lübnan'ın güneyinde yaklaşık 4 ton patlayıcıyı imha ettik

UNIFIL: Lübnan'ın güneyinde yaklaşık 4 ton patlayıcıyı imha ettik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEYRUT, 29 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), mühimmat imha ekiplerinin ülkenin güneyinde yaklaşık 4 ton patlayıcı madde tespit ederek güvenli şekilde imha ettiğini bildirdi.

BEYRUT, 29 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), mühimmat imha ekiplerinin ülkenin güneyinde yaklaşık 4 ton patlayıcı madde tespit ederek güvenli şekilde imha ettiğini bildirdi.

UNIFIL tarafından salı günü yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz'da sınır köyü Houla yakınlarında rutin güzergah temizliği gerçekleştiren barış gücü askerleri, bir binanın içinde terk edilmiş 385 konteyner buldu. Konteynerlarda ağırlıklı olarak amonyum nitrat bileşikleri içeren yaklaşık 4.000 kilogram patlayıcı madde tespit edildi.

Açıklamada, mühimmat imha uzmanlarının risk değerlendirmesi yaparak patlayıcı maddeleri başarıyla etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 10 Temmuz'da gerçekleştirilen bir diğer devriye sırasında Lübnan'ın güneyindeki bir BM mevzisi yakınlarında bir insansız hava aracına (İHA) ait enkaz bulunduğu bildirildi. Mühimmat imha uzmanlarının bölgeyi emniyete aldığı, İHA'nın içinde patlayıcı bileşenler tespit ettiği ve bunları olay yerinde güvenli şekilde imha ettiği kaydedildi.

UNIFIL Misyonu Başkanı ve Komutanı Diodato Abagnara, bu tür operasyonların giderek artan önemini vurgulayarak, "Güvenli şekilde etkisiz hale getirilen her patlayıcı düzenek, operasyonlarımız için daha güvenli koşullar oluşturulmasını sağlıyor ve Lübnan'ın güneyindeki uzun vadeli istikrara katkıda bulunuyor" dedi.

UNIFIL, güvenlik durumundaki son iyileşmelere rağmen, savaş kalıntısı patlayıcılar ile diğer patlayıcı kaynaklı tehlikelerin Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerde risk oluşturmaya devam ettiğini kaydetti.

Açıklamaya göre mühimmat imha ekipleri, barış güçlerinin kullandığı güzergahları temizlemeye ve bölge sakinlerinin köylerine kademeli olarak dönmesi için güvenli koşullar oluşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! Yollar kapatıldı, devlet hastanesi boşaltılıyor
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın

ABD ziyareti olaylı geçiyor! Netanyahu’nun oteline baskın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hapse girmemek için kendi cenazesini düzenledi! Sonu umduğu gibi olmadı

Hapse girmemek için akılalmaz bir plan hazırladı! Polis yutmadı
Tacikistan tarafından kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı

Tacikistan'ın aradığı baron Beylikdüzü'nde yakayı ele verdi
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 59. duruşması başladı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 59. duruşması başladı
Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi

Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
Milyonların tükettiği ürün için kritik gelişme! Raflardan toplatılıyor

Milyonların tükettiği ürün için kritik gelişme! Raflardan toplatılıyor