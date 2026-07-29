UNIFIL: Lübnan'ın güneyinde yaklaşık 4 ton patlayıcıyı imha ettik

BEYRUT, 29 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), mühimmat imha ekiplerinin ülkenin güneyinde yaklaşık 4 ton patlayıcı madde tespit ederek güvenli şekilde imha ettiğini bildirdi.

UNIFIL tarafından salı günü yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz'da sınır köyü Houla yakınlarında rutin güzergah temizliği gerçekleştiren barış gücü askerleri, bir binanın içinde terk edilmiş 385 konteyner buldu. Konteynerlarda ağırlıklı olarak amonyum nitrat bileşikleri içeren yaklaşık 4.000 kilogram patlayıcı madde tespit edildi.

Açıklamada, mühimmat imha uzmanlarının risk değerlendirmesi yaparak patlayıcı maddeleri başarıyla etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 10 Temmuz'da gerçekleştirilen bir diğer devriye sırasında Lübnan'ın güneyindeki bir BM mevzisi yakınlarında bir insansız hava aracına (İHA) ait enkaz bulunduğu bildirildi. Mühimmat imha uzmanlarının bölgeyi emniyete aldığı, İHA'nın içinde patlayıcı bileşenler tespit ettiği ve bunları olay yerinde güvenli şekilde imha ettiği kaydedildi.

UNIFIL Misyonu Başkanı ve Komutanı Diodato Abagnara, bu tür operasyonların giderek artan önemini vurgulayarak, "Güvenli şekilde etkisiz hale getirilen her patlayıcı düzenek, operasyonlarımız için daha güvenli koşullar oluşturulmasını sağlıyor ve Lübnan'ın güneyindeki uzun vadeli istikrara katkıda bulunuyor" dedi.

UNIFIL, güvenlik durumundaki son iyileşmelere rağmen, savaş kalıntısı patlayıcılar ile diğer patlayıcı kaynaklı tehlikelerin Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerde risk oluşturmaya devam ettiğini kaydetti.

Açıklamaya göre mühimmat imha ekipleri, barış güçlerinin kullandığı güzergahları temizlemeye ve bölge sakinlerinin köylerine kademeli olarak dönmesi için güvenli koşullar oluşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua