UNICEF: Güney Sudan'da 450 binden fazla çocuk akut yetersiz beslenme riski altında

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Güney Sudan'daki Jonglei eyaletinde çatışmalar nedeniyle 450 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme riski altında olduğu konusunda uyardı.

UNICEF, internet sitesi üzerinden Güney Sudan'daki durumla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkenin Jonglei eyaletinde çatışmaların kitlesel yer değiştirmelere ve hayati önem taşıyan sağlık ve beslenme hizmetlerinin durmasına neden olması nedeniyle 450 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme riski altında olduğu belirtildi.

2026 yılının başından bu yana Jonglei'de şiddet olaylarında yaşanan artış üzerine en az 250 bin kişinin yerinden edildiğine dikkati çekilen açıklamada, özellikle kadınlar ile çocukların çatışmalardan etkilendiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, çatışma bölgelerindeki bazı çocuklarda yetersiz beslenmenin en yüksek seviyede görüldüğünün ve tedavi görmeyen yetersiz beslenen bir çocuğun ölme olasılığının 12 kat daha fazla olduğunun altı çizildi.

Çatışma bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine acil yardımların ulaştırılmasının da ciddi şekilde engellendiği ifade edilen açıklamada, "Tüm tarafları şiddeti durdurmaya ve insani yardımın ve çalışanların son derece savunmasız, yerinden edilmiş gruplara ulaşması için hızlı, engelsiz ve güvenli erişim sağlamaya çağırıyoruz." denildi.

Güney Sudan'daki çatışmalar

Güney Sudan'da, 2018'de imzalanan Canlandırılmış Barış Anlaşması'nın tarafları olan hükümet güçleri ile Sudan Halk Kurtuluş Ordusu-Muhalefet (SPLM-IO) arasında son dönemde bazı bölgelerde yeniden çatışmalar yaşandığı açıklanmıştı.

Olayların, Sudan Muhalefet Ordusunun (SPLA-IO) stratejik bir kasabayı ele geçirerek başkent Juba'ya doğru ilerleme çağrısı yapmasının ardından başladığı öne sürülmüştü.

Güney Sudan Enformasyon Bakanı Ateny Wek Ateny, 27 Ocak'ta, taraflara çatışmaları derhal durdurma ve barış anlaşmasına bağlı kalma çağrısında bulunmuş ve barış sürecini zedeleyen adımların ülkenin istikrarını tehdit ettiğini belirtmişti.

Yürütülen güvenlik operasyonlarının sivilleri korumayı amaçladığını ifade eden Ateny, BM Güney Sudan Misyonu (UNMISS) ile işbirliğinin sürdürüleceğini kaydetmişti.