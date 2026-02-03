Haberler

UNICEF: Güney Sudan'da 450 binden fazla çocuk akut yetersiz beslenme riski altında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler UNICEF, Güney Sudan'ın Jonglei eyaletindeki çatışmalar nedeniyle 450 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme riski altında olduğunu açıkladı. Şiddetin artması, yerinden edilmelere ve sağlık hizmetlerinin durmasına yol açtı. UNICEF, tüm taraflara şiddeti durdurma ve insani yardımın ulaştırılması için acil erişim sağlama çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Güney Sudan'daki Jonglei eyaletinde çatışmalar nedeniyle 450 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme riski altında olduğu konusunda uyardı.

UNICEF, internet sitesi üzerinden Güney Sudan'daki durumla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkenin Jonglei eyaletinde çatışmaların kitlesel yer değiştirmelere ve hayati önem taşıyan sağlık ve beslenme hizmetlerinin durmasına neden olması nedeniyle 450 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme riski altında olduğu belirtildi.

2026 yılının başından bu yana Jonglei'de şiddet olaylarında yaşanan artış üzerine en az 250 bin kişinin yerinden edildiğine dikkati çekilen açıklamada, özellikle kadınlar ile çocukların çatışmalardan etkilendiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, çatışma bölgelerindeki bazı çocuklarda yetersiz beslenmenin en yüksek seviyede görüldüğünün ve tedavi görmeyen yetersiz beslenen bir çocuğun ölme olasılığının 12 kat daha fazla olduğunun altı çizildi.

Çatışma bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine acil yardımların ulaştırılmasının da ciddi şekilde engellendiği ifade edilen açıklamada, "Tüm tarafları şiddeti durdurmaya ve insani yardımın ve çalışanların son derece savunmasız, yerinden edilmiş gruplara ulaşması için hızlı, engelsiz ve güvenli erişim sağlamaya çağırıyoruz." denildi.

Güney Sudan'daki çatışmalar

Güney Sudan'da, 2018'de imzalanan Canlandırılmış Barış Anlaşması'nın tarafları olan hükümet güçleri ile Sudan Halk Kurtuluş Ordusu-Muhalefet (SPLM-IO) arasında son dönemde bazı bölgelerde yeniden çatışmalar yaşandığı açıklanmıştı.

Olayların, Sudan Muhalefet Ordusunun (SPLA-IO) stratejik bir kasabayı ele geçirerek başkent Juba'ya doğru ilerleme çağrısı yapmasının ardından başladığı öne sürülmüştü.

Güney Sudan Enformasyon Bakanı Ateny Wek Ateny, 27 Ocak'ta, taraflara çatışmaları derhal durdurma ve barış anlaşmasına bağlı kalma çağrısında bulunmuş ve barış sürecini zedeleyen adımların ülkenin istikrarını tehdit ettiğini belirtmişti.

Yürütülen güvenlik operasyonlarının sivilleri korumayı amaçladığını ifade eden Ateny, BM Güney Sudan Misyonu (UNMISS) ile işbirliğinin sürdürüleceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezarlıkta çıkıyor, yerinde sabit durmuyor! Şifa arayan buraya koşuyor

Mezarlıkta çıkıyor, yerinde sabit durmuyor! Şifa arayan buraya koşuyor
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

Kan donduran rapor! Sokağa inenlere tecavüz edip tek tek yakmışlar
'Eşimin geliri yok, işsiz' diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı

Özel'e dert yakınan kadından açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
Epstein ilişkisi eski prensese pahalıya patladı: Yardım kuruluşu kapanıyor

Pişmanlığı fayda etmedi! Epstein ilişkisi prensese pahalıya patladı
Mezarlıkta çıkıyor, yerinde sabit durmuyor! Şifa arayan buraya koşuyor

Mezarlıkta çıkıyor, yerinde sabit durmuyor! Şifa arayan buraya koşuyor
Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar

Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı