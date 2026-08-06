UNICEF: Gazze'de ateşkes sonrası 300 çocuk öldürüldü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesten bu yana İsrail'in Gazze'deki saldırılarında en az 300 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

UNICEF tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ekim 2025'ten bu yana geçen yaklaşık 300 günde her gün ortalama 1 çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğü belirtildi.

İsrail'in yaklaşık 3 yıldır soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'nde sivillerin sıkışmış durumda ve yıkılmış binalar, molozlar ve birikmiş katı atıklar arasında güvensiz koşullarda barındıkları kaydedilirken Gazze genelinde çocukların şiddetli yetersiz beslenme, hastalık, güvenli olmayan su ve hasarlı sanitasyon sistemleriyle karşı karşıya kalmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Edouard Beigbeder, "Her gün ortalama bir çocuğun ölümüne yol açan ateşkes, çocuklara karşı sorumluluğunu yerine getirmiyor. Yüzlerce çocuğun daha yaralandığı, bunların çoğunun durumunun ağır olduğu Gazze'de çocuklar, kendilerine vadedilen şiddetin sona ermesini hala bekliyor." ifadelerini kullandı.

Son günlerde yapılan açıklamaların, ateşkesin bir sonraki aşaması için bir yol haritası ortaya koyduğunu ifade eden Beigbeder, "Bu yol haritası, düşmanlıkların sona erdirilmesi ve insani yardımın artırılması yönündeki adımları içeriyor. Bu, yeni bir umut ve çocukların öldürülmesinin nihayet durdurulması için bir şans sunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Beigbeder, şöyle devam etti:

"Gazze'deki çocuklar için sınav basit. Öldürmeler duracak mı? Yardım onlara yeterli miktarda ulaşacak mı? Hastaneler yeniden açılacak ve su akacak mı? Çocuklar eylül ayında okula güvenli bir şekilde dönecek mi? Çocuklar daha önce de vaatler duymuştu. Bu kez, anlaşmalar eyleme dönüşmeli."

Açıklamada, UNICEF'in tüm tarafları uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku dahil uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Taraflar çocukları korumalı, sağlık hizmetleri, eğitim, güvenli su ve gıda başta olmak üzere temel mal ve hizmetlere erişimlerini güvence altına almalı, ayrıca ihtiyaç sahibi çocuklara güvenli, hızlı ve engelsiz insani yardım ulaştırılmasını sağlamalı ve kolaylaştırmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bugüne kadar geçen yaklaşık 300 günde İsrail ordusunun, 4 bin 91 kez ihlal gerçekleştirdiğini ve saldırılarda 1254 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA