Unıcef: Afganistan'da Her Yıl 3,7 Milyon Çocuk Yetersiz Beslenme Sorunuyla Karşı Karşıya Kalıyor

KABUL, 29 Ocak (Xinhua) -- BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afganistan'da dünyanın en ciddi çocuk yetersiz beslenme krizlerinden biri yaşandığını ve her yıl yaklaşık 3,7 milyon çocuğun akut yetersiz beslenmeden etkilendiğini açıkladı.

UNICEF Afganistan Temsilcisi Dr. Tajudeen Oyewale salı günü başkent Kabil'de düzenlenen "Afganistan Akut Zayıflığın Önlenmesi ve Tedavisine İlişkin Gözden Geçirilmiş Yönergeler" etkinliği sırasında ülkedeki yetersiz beslenme durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yetersiz beslenme, çocukların yaşamı, bilişsel gelişimi ve gelecekleri için hayati bir tehdit oluştururken, aileden toplumun geneline kadar yayılıyor.