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Gemi kazasında DNA ile kimlik tespiti

Gemi kazasında DNA ile kimlik tespiti
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne'deki gemi kazasında naaşların kimliklerinin belirlenmesi için DNA incelemeleri yapılacağını, Sağlık Bakanlığı'nın kayıp yakınlarından örnek almaya başladığını açıkladı.

(ANKARA) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne'deki gemi kazasına ilişkin, "Ulaşılacak naaşların kimliklerinin en doğru, kesin ve hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi amacıyla görsel teşhis ve diğer kimlik tespit yöntemlerinin yanı sıra DNA incelemelerinden de yararlanılacaktır. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığımız tarafından kayıp yakınlarımızdan DNA örneklerinin alınmasına bugün başlanmıştır" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının enkazında ulaşılacak naaşların kimliklerinin en doğru, kesin ve tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi amacıyla DNA incelemelerinden de yararlanılacağını açıkladı. Üstel, açıklamasında şunları kaydetti:

"Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından, kayıp insanlarımıza ulaşmak amacıyla deniz altında yürütülen çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Ulaşılacak naaşların kimliklerinin en doğru, kesin ve hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi amacıyla görsel teşhis ve diğer kimlik tespit yöntemlerinin yanı sıra DNA incelemelerinden de yararlanılacaktır. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığımız tarafından kayıp yakınlarımızdan DNA örneklerinin alınmasına bugün başlanmıştır. Alınan örnekler, ulaşılacak naaşların kimlik tespit çalışmalarında kullanılacaktır.

Amacımız, her bir insanımızın kimliğini bilimsel ve kesin verilerle belirleyerek ailelerine doğru bilgi vermektir. Yaşadıkları büyük acıya rağmen anlayış ve iş birliği içerisinde devletimize yardımcı olan tüm kayıp yakınlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Devletimiz, kayıp insanlarımıza ulaşmak ve kimlik tespitlerini en sağlıklı şekilde gerçekleştirmek için tüm imkanlarıyla çalışmalarını sürdürecektir."

Kaynak: ANKA
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