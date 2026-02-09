"Umut Davası"na devam edildi

Kamuoyunda "Umut Davası" olarak bilinen Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok cinayetlerine ilişkin davanın firari sanıklarından Oğuz Demir'in yargılanmasına devam edildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu ve müşteki avukatı katıldı.

Duruşmayı, aralarında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın da bulunduğu heyet takip etti.

Mahkeme Başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra, müşteki avukatına söz verdi.

Müşteki avukatı, sanık Oğuz Demir adına kayıtlı olan "06 APJ 03" plakalı aracın durumunun araştırılmasını, sanık ve yakınlarının Avustralya'ya kaçtığı yönünde şüpheleri olduğunu, konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) bilgi ve belgelerin mahkemeye gönderilmesine ilişkin yazı yazılmasını talep etti.

Avukat beyanının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, hakkında yakalama kararı olan sanık Oğuz Demir'in yakalanmasının beklenilmesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğüne sanığa ait olduğu belirtilen "06 APJ 03" plakalı aracın emniyet kayıtlarında olup olmadığının sorulmasına hükmetti.

Mahkeme, MİT ve Dışişleri Bakanlığına müzekkere yazılarak, sanık ve ailesinin nerede ikamet ettiğinin sorulmasına ve hakkında yakalama kararı olan sanık Oğuz Demir'in yakalanmasının beklenilmesine hükmetti.

Duruşma, 14 Temmuz'a ertelendi.

"33 yıl boyunca aydınlatılamamış bir davayla karşı karşıyayız"

Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Uğur Mumcu'nun katledilişinin üzerinden 33 yıl geçtiğini hatırlatarak, "33 yıl boyunca hala tam olarak aydınlatılamamış bir dava ile karşı karşıyayız." dedi.

Sanık Oğuz Demir'in, kırmızı bültenle arandığına ancak bugüne kadar yakalanamadığına dikkati çeken Günaydın, "Birileri o tuğlayı çekmek istemiyorlar mı? Mahkemenin yazdığı müzekkere ile bu işin 33 yıl boyunca geldiği noktalar açıktır. Burada bir siyasi irade eksiği olduğunu görüyoruz." dedi.

Günaydın, Uğur Mumcu'nun Türkiye'de bütün olayları üzerine giden cesur bir aydın olduğunu ifade ederek, "Eninde sonunda bütün faillerini mutlaka ortaya çıkaracağız. Mutlaka, o tuğlayı oradan çekeceğiz. Duvar kimin başına yıkılması gerekiyorsa onun başına yıkılsın, yeter ki Türkiye aydınlansın." ifadelerini kullandı.

Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu da "Türkiye, maalesef faili meçhul cinayetlerine yenilerini ekledi ve yenileri eklenmesin diye bu adalet arayışımız hep beraber sürüyor. Bundan sonra da sürmeye devam edecek. O tuğlalar çekilecek, o duvarlar yıkılacak." dedi.

Davanın geçmişi

Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve Muammer Aksoy'un öldürülmesinin de arasında bulunduğu birçok olayı kapsayan "Umut Davası"na ilişkin ilk yargılama Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde (DGM) görüldü.

DGM'lerin kapanmasının ardından yargılamaya Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

İlk derece mahkemenin kararının Yargıtay tarafından bozulmasından sonra tekrar görülen davada, 3 sanık "yasa dışı Tevhid-Selam ve Kudüs Ordusu örgütünü kurmak ve yönetmek" suçundan, 5 sanık ise aynı örgüte üyelikten çeşitli sürelerde hapse mahkum edildi.

Bu kapsamda sanıklardan Mehmet Ali Tekin, Hasan Kılıç ve Ekrem Baytap, "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme" eylemlerinden 12 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

Sanıklar Abdulhamit Çelik, Fatih Aydın, Yusuf Karakuş, Mehmet Şahin ve Recep Aydın'a ise "silahlı suç örgütü üyesi olmak"tan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Davanın firari sanıklarından Oğuz Demir'in dosyası ayrılarak Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.