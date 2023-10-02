Umut Akdoğan'dan 'Yeni Anayasa' Değerlendirmesi: "Burada Amaç Sesi Çoklaştırmak Değil Erdoğan'ın Kendi Fikirlerini Meşrulaştırmaktır"

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa önerisiyle ilgili “Çalışmalar başlamadan ilgililerine bildiriyorum. Diğer partilerin önerisini görmek istediğini söyleyen Erdoğan, keşke bu fikrinde samimi olsa. Burada amaç sesi çoklaştırmak değil Erdoğan’ın kendi fikirlerini meşrulaştırmaktır. Biz bu zihniyeti, anlayışı ve niyetleri çok iyi biliyoruz ve farkındayız” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa önerisiyle ilgili "Çalışmalar başlamadan ilgililerine bildiriyorum. Diğer partilerin önerisini görmek istediğini söyleyen Erdoğan, keşke bu fikrinde samimi olsa. Burada amaç sesi çoklaştırmak değil Erdoğan'ın kendi fikirlerini meşrulaştırmaktır. Biz bu zihniyeti, anlayışı ve niyetleri çok iyi biliyoruz ve farkındayız" dedi.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Umut Akdoğan, yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Akdoğan, şunları söyledi:

" İYİ BİR ANAYASA YAPMAK GİBİ BİR AMAÇLARI YOK"

"Demokratik anayasa yapmanın amacı ve hedefi açıktır: İktidarı sınırlamak ve temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak. Buna uymanın temel koşulu da iktidar sahiplerini yetkilerinin sınırlandırılmasına rıza göstermesidir. Dolayısıyla Erdoğan'ın ağzından çıkan bir anayasa değişikliği iddiası bizi suistimalci anayasa yapımı sonucuna götürür. Zira Erdoğan'ın en son isteyeceği şeydir kendisini sınırlamak. İyi bir anayasa yapmak gibi amaçları yok, daha iyi kullanacakları bir araç hayalleri var. Bu açık ve net.

" ERDOĞAN'IN 'YENİ BİR ANAYASA' ÇAĞRISINI SAMİMİ BULMUYORUZ"

Gezi davası ile ilgili karar taze, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay gibi siyasilerin durumu ortada. Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili kararlar işine geldiği gibi gündemden düşürülmüyor. Dışa dönünce Rahip Brunson, Cemal Kaşıkçı gibi konularda söylenenler kulaklarımızda. Eğer kararlar Erdoğan'ın siyasetine uygunsa sorun yok. Uygun değilse 'tanımam' lafları. Yine muhataplar eğer Erdoğan'dan güçlüyse sorun yok, güçsüzse 'ez geç' politikası. Hukuka uygunluğuna değil, dişini geçirip geçiremeyeceğine bakan bir anlayış. Siyasi dizayn ve hedefleri uğruna anayasayı çiğnemekten hiçbir zaman geri durmayan, demokrasiyi bir araç olarak gören, her fırsatta hukukun üstünlüğünü siyasallaştırdığı yargı eliyle ayaklar altına alan Erdoğan'ın 'yeni bir anayasa' çağrısını samimi bulmuyoruz. Bu bir ön yargı değil öngörüdür. Bu anlayışla bir anayasa yapılacaksa işimiz zor ancak direncimiz yüksek.

"BURADA AMAÇ SESİ ÇOKLAŞTIRMAK DEĞİL ERDOĞAN'IN KENDİ FİKİRLERİNİ MEŞRULAŞTIRMAKTIR"

Laiklik ve kadınların kamusal alandaki güvencelerinin altını ise kırmızı kalemlerimizin her tonuyla defaatle çiziyorum. Bu konularda ne bir adım geri atarız, ne bir sözü eksik söyleriz, ne de bir santim eğiliriz. Çalışmalar başlamadan ilgililerine bildiriyorum. Diğer partilerin önerisini görmek istediğini söyleyen Erdoğan, keşke bu fikrinde samimi olsa. Burada amaç sesi çoklaştırmak değil Erdoğan'ın kendi fikirlerini meşrulaştırmaktır. Biz bu zihniyeti, anlayışı ve niyetleri çok iyi biliyoruz ve farkındayız. Türkiye'yi, evrensel değerler doğrultusunda daha özgürlükçü, hukukun üstünlüğünü önceleyen, demokrasinin çok daha fazla içselleştirilebileceği bir anayasaya kavuşturmayı biz de arzuluyoruz."