Ümraniye Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

"Kitap vakti geldi" sloganıyla bu yıl altıncısı düzenlenen "Ümraniye Kitap Fuarı", Ümraniye Santral Etkinlik Alanı'nda yazarlar ile okurları buluşturuyor.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Prof. Dr. Nurullah Genç'in onur konuğu olduğu fuarda, yazar söyleşileri, imza günleri ve çocuk etkinlikleri gibi birçok organizasyon yapılacak. Fuarda, 100 yayınevi ile 250'ye yakın yazar kitapseverlerle bir araya gelecek.

Fuarda okurlarıyla buluşan yazar Yunus Emre Özsaray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gezip, dolaştığı fuarın gayet canlı ve ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Özsaray, bu tip fuarların kültür dünyası ile okurların buluşma mekanları olduğunu belirterek, "Her şeyden önce kitabın olduğu, böyle bir kültür atmosferinin içerisine vatandaşların çekilmesi çok kıymetli. Yazarlar okurlarla münasebetlerini kitaplar üzerinden gerçekleştiriyor ama bir taraftan da doğrudan doğruya okur muhatabıyla karşılaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yazar açısından okurla buluşmanın, adeta mektup gönderilen bir yakın ile karşılaşmak gibi olduğunu paylaşan Özsaray, "Aslında okurlarımızla sanki tanışıyormuşuz, daha önceden ve uzun süre sürdürdüğümüz o mektupla ilişkiyi karşılıklı gerçekleştirmişiz gibi bir durum oluyor." dedi.

"Kitap okurundur"

Okurları için kitaplarını imzalayan yazar Serkan Üstüner, fuara ve kitaplara ilginin güzel olduğunu dile getirerek, "Ümraniye bunu bir klasik hale getirdi. Okur ile yazarın buluşması, insanların kitaba daha kolay ulaşabilmesi için ve bir sosyal aktivite olarak kitap fuarlarının hayatımızın her anında olması lazım. Fuarı düzenleyen, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnsanlar da gayet iyi teveccüh göstermiş." diye konuştu.

Üstüner, okurlarıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunun altını çizerek, şunları aktardı:

"Siz kenarda, geceler boyu bir şeyler inşa ediyorsunuz. Tek başınızasınız. Sonra bunu okurla buluştuyorsunuz. Kitap okurundur. Önce kendiniz için tabii ama elbette en çok okur için yazarsınız. Burada hiç tanımadığınız, bilmediğiniz insanlarla bir araya geliyorsunuz ama sanki daha önce karşılaşmış, birbirini tanıyormuş gibi. Bu da yazarı besleyen bir şey. Sahnede, tiyatral bir gösteride sanatçı için alkış neyse, yazar için de okurla buluşmak, kitap imzalamak, bir anıdan, kitabın bir kısmından bahsetmek böyle besleyici bir şey. Fuarlar o yüzden de önemli."

Yazar Fatma Serap Karamollaoğlu ise her yıl fuara heyecanla geldiğini kaydederek, "Eski, yeni okuyucular, bazen de beni, kitabımı burada ilk defa gören kişiler oluyor. Çok güzel duygular yaşıyoruz burada. Hem onlar yaşıyor hem bize yaşatıyor. Sürekli çalışıyorum. Tercümeler, yeni kitaplar var. O yaşadığımız duyguları paylaşmak için bu yola girince kendimizi tutamıyoruz. Yazmaya devam ediyoruz her zaman." ifadelerini kullandı.

"Öğrencilik yıllarıma döndüm"

Fuarı ziyaret eden Atilla Dede, atmosferin kendisini etkilediğini belirterek, "Öğrencilik yıllarıma döndüm. O yıllarda meşhur Sultanahmet Kitap Fuarı'nı dört gözle beklerdik. O havayı teneffüs ettim. Bu kadar kalabalık olacağını beklemiyordum. Çok sevindim. Özellikle odaklanarak geldim. Birkaç yazar vardı. Onların söyleşilerine katılma fırsatı buldum. Hem sohbet ettim hem kitaplarımı imzalattım. Arkadaşlarıma da birkaç tane hediye kitap aldım. Çok renkli, güzel bir fuar, ilgi de beni memnun etti." değerlendirmesinde bulundu.

Sanalda, hayalde gördükleri veya hayalini kurdukları yazarları canlı görmenin çok başka olduğunu vurgulayan Dede, "Onların gerçekten yaşadığını, kağıtlardan, kitaplardan, kelimelerden çıkıp gerçek hayatta olduğunu görmek daha iyi anlamayı sağlıyor, yakınlaştırıyor. " dedi.

Fuarın çocuk ziyaretçilerinden Muhammed Ali Yılmaz da fuarı beğendiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bir sürü yazarla tanıştım. TÜBİTAK gibi yayınevlerinden astronomi ile ilgili kitaplar dikkatimi çekti. Büyüyünce astronot olmak istiyorum. O yüzden ilgi duymaya başladım. Böyle fuarlar daha çok yapılmalı çünkü hem insanlar bir araya gelip çeşitli yazarlarla tanışıyor hem de kitap okumayı yaygınlaştırıyor."

Fuar, 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.