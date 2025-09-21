Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3.750 Robotik Prostat Ameliyatı Yapıldı

Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde şu ana kadar 3 bin 750 kişinin robotik cerrahi yöntemiyle başarılı ameliyatları gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, robotik cerrahiyle küçük kesilerden ameliyat imkanı sağlanırken hastalar daha az kanama ve ağrı yaşıyor.

Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde şimdiye kadar 3 bin 750 kişi bu yöntemle ameliyat edilirken, bunların 3 bini prostat kanseri ameliyatlarını oluşturuyor.

Bu kanser türünde ulaşılması zor alandaki prostata kolay ulaşım sağlanıyor. Sinirler korunarak yapılan ameliyatlarda hastalarda idrar kaçırma daha az görülüyor ve cinsel fonksiyon korunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hacı Murat Akgül, her yıl yüzbinlerce insanın prostat kanseri tanısı aldığını belirtti.

Prostat kanserinin genelde sessiz seyrettiğini aktaran Akgül, "Yani sinsi diyebileceğimiz bir hastalık. Belirti olarak bulgu vermeyebiliyor. Ama verdiği zaman idrar yapmayla ilgili bulgular veriyor. Bunlar idrar yaparken zorlanma, sık idrara çıkma, idrar için geceleri uyanma şeklinde olabiliyor. Hastalık ilerlediğinde idrarda kan görülebiliyor." ifadelerini kullandı.

Prostat kanserinde erken tanı için 50 yaş sonrasında rutin kontrollerin önemli olduğuna dikkati çeken Akgül, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığının kanser taramalarıyla ilgili herkese uyarı mesajı yollamasıyla pek çok kişi tarama yaptırmaya başladı. Düzenli aile hekimini ziyaret edenlerde de prostat kanserinin erken yakalanma şansı artıyor. Rutin kontrollerde PSA dediğimiz kan testiyle biz prostat kanserinin erken tanısını koyabiliyoruz. Erken tanıyla beraber prostat kanserini tamamen kontrol altına alabiliyoruz. Bu sebepten bu hastalığın farkındalığı ve düzenli kontroller son derece önemli. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şu ana kadar 3 bin robotik prostat kanseri ameliyatı yapıldı. Prostat cerrahisi açısından robotik cerrahinin bazı avantajları var. Hem operasyonu yapan cerrah, hem de hasta açısından bazı avantajları var. Prostat konum itibarıyla zor bir alanda, robotik cerrahiyle bu cerrahi alana daha kolay ulaşabiliyor. Hasta açısındansa daha az kesi yeri, daha az kan kaybı, daha az hastanede yatışıyla beraber iyileşme süreci daha hızlı olabiliyor."

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Akgül, bu yöntemle tedavi edilen hastalardan birinin de 64 yaşındaki Naim Karadağ olduğunu belirtti.

Bu hastaya rutin kontrolleri sırasında kan testinin yüksek olmasıyla tanı konulduğunu vurgulayan Akgül, "Gerekli incelemeler, biyopsiler yapıldıktan sonra hastaya robotik cerrahi uygulandı. Erken evre olduğu için başka tedavi görmesine gerek kalmadı. Ameliyattan sonra PSA değeri sıfırlandı. Yani tamamen bu hastalıktan kurtulmuş oldu." değerlendirmesini yaptı.

"Babam da aynı yaştayken yakalanmıştı."

Naim Karadağ ise babası ve amcasının da prostat kanseri olduğunu, düzenli olarak aile hekimine kontrole gittiğini kaydetti.

PSA kan testinin yüksek çıkması nedeniyle aile hekimim üroloji hekimine gitmesini önerdiğini anlatan Karadağ, "Biyopsi yapıldı, erken prostat kanseri olduğumu söylediler. Babam da aynı yaştayken yakalanmıştı. Ameliyat için araştırma yaparken, oğlum 'Robotik cerrahiyle yaptıralım açık ameliyat olma.' dedi. Avantajları olduğundan bahsetti. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını öğrendik, burayı tercih ettik. Allah hepsinden razı olsun. Doktorlarımız çok iyiydi. Sadece bir ameliyatla prostat kanserinden tamamen kurtuldum. Şimdi yapılan kan testlerinde PSA sıfır çıktı. Elli yaşın üzerine çıkan herkese tavsiyem, kontrollerinizi aksatmayın." ifadelerine yer verdi.