Ümraniye'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımında 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını kontrollü olarak sağladı.
Kimsenin yara almadan atlattığı kazada, araçlarda hasar oluştu.
Kazaya karışan araçların, çekici yardımıyla yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.