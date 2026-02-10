Haberler

Ümraniye'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Güncelleme:
Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 araç karıştı. Kaza nedeniyle Edirne istikameti trafiği aksadı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, ancak kazada yaralanan olmadı.

Ümraniye'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımın aksamasına neden oldu.

TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımında 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Kimsenin yara almadan atlattığı kazada, araçlarda hasar oluştu.

Kazaya karışan araçların, çekici yardımıyla yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
