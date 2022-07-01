ÜMRANİYE'DE YOLCU OTOBÜSÜNDEN İNEN KADIN, TERMİNALİ BİRBİRİNE KATTI

ÜMRANİYE'de terminalde otobüsten inen bir kadın, kendisini taksiye almayan şoförün üstüne sıcak çay döktü. Daha sonra taksiden inen şoföre kafa atan kadına taksi şoförü de kafa atarak karşılık verince ortalık karıştı. Yaşananlar taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde Dudullu'da bulunan bir otobüs terminalinde meydana geldi. İddiaya göre, yolcu otobüsüyle şehir dışından İstanbul'a gelen bir kadın, terminal içerisinde bulunan durağa gelerek taksiye binmek istedi. İçinde yolcusu bulunan taksinin şoföründen, durakta taksi olmadığı cevabını alan kadın sinirlendi. Sıcak çayı taksi şoförünün üzerine döken kadın ardından bir başka durak çalışanına kafa attı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Durak çalışanında kafa atarak karşılık verdiği o anlar ve yaşanan gerginlik terminalde bulunan taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otobüsten inen kadının taksi şoförüne sıcak çay döktüğü, daha sonra taksi durağı çalışanı bir kişiye de kafa attığı görülüyor. Gerginlik üzerine durak çalışanında kadına kafa atarak karşılık verdiği çevredekilerin de yaşanan arbedeyi ayırmaya çalıştığı görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel