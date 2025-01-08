Şeyda polisin katiline ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul Ümraniye'de çıkan çatışmada polis memuru Şeyda Yılmaz'ı (27) şehit eden sanık Yunus Emre Geçti (19) hakkında mahkeme kararını verdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 26 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Sanık, şehit polis Şeyda Yılmaz'a karşı "Görevli memura karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memuru K.H.S.'ye karşı, "Görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti'ye karşı "Olası kastla yaralama" suçundan 3 yıl, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis ile cezalandırıldı.

HAYVAN TAŞIMA ARACIYLA ADLİYEYE GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Yakalandıktan sonra emniyette işlemleri tamamlanan Geçti, iki kadın polis memuru eşliğinde üzerine çöp poşeti geçirilmiş halde emniyet müdürlüğü binasından çıkarılmıştı. Kadın polisler, meslektaşlarını şehit eden Geçti'yi Çevre, Doğa ve Hayranları Koruma Büro Amirliği'nin tehlikeli köpekleri taşımak için kullandığı araca bindirerek adliyeye sevk etmişti.

NE OLMUŞTU?

Ümraniye'de 22 Eylül 2024'te "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden Yunus Emre Geçti, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlar arasında arbede yaşanmıştı. Çeşitli suçlardan 26 suç kaydı olan Geçti, görevli memurun silahını alarak polise ve çevredeki vatandaşlara ateş açmıştı. Yaşanan çatışmada polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuştu.