Ümraniye'de Hafif Ticari Araç ile Minibüs Çarpıştı: 8 Yaralı

ÜMRANİYE'de, hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 3'ü bebek, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki 34 FVC 117 plakalı minibüs, ara yoldan çıkan 34 YC 4287 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 araç savrularak yol ortasındaki beton refüje çıkarken, hafif ticari araçta bulunan 3'ü bebek 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta bulunan 7 kişi çevredekilerin yardımlarıyla araç içerisinden çıkarılırken sürücü bulunduğu yerde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan ağır yaralı hafif ticari araç sürücüsü, sağlık ekiplerine teslim edilirken, minibüs şoförü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.