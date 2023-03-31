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İşten eve dönen baba, eşi ve 3 yaşındaki oğlunu ölü buldu! Detaylar kan donduruyor

Güncel Haberler

İstanbul Ümraniye'de işten eve dönen Muhsin Erten, eşinin ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken eşi Merve Erten'in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu. Anne Erten'in oğlunu öldürdükten sonra intihar ettiği düşünülüyor.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Merve ve Muhsin Erten çifti 3 yaşındaki oğullarıyla birlikte 9 katlı binanın 3. katında yaşıyordu. İşten dönen Muhsin Erten, eve girdiğinde 3 yaşındaki oğlu ve 30 yaşındaki eşi Merve Erten'in cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Merve Erten ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

İşten eve dönen baba, eşi ve 3 yaşındaki oğlunu ölü buldu! Detaylar kan donduruyor

OĞLUNU BOĞARAK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETMİŞ OLABİLİR

3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken Merve Erten'in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu. Polis, Merve Erten'in oğlunu boğarak öldürdükten sonra intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor. Olayı duyan aile yakınları çiftin yaşadığı eve akın etti. Aile yakınlarının bazılarının sinir krizi geçirdiği görüldü.

İşten eve dönen baba, eşi ve 3 yaşındaki oğlunu ölü buldu! Detaylar kan donduruyor

EN SON ÖĞLE SAATLERİNDE BAHÇEDE DOLAŞIRKEN GÖRÜLMÜŞLER

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından anne ve oğlunun cansız bedeni kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, bina görevlisinin, genç kadını ve oğlunu en son öğle saatlerinde bahçede dolaşırken gördüğünü söylediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ümraniye Aile 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Ebru V:

Aklıma , çocuk bişey yerken boğuldu , kadın kriz geçirip kendini astı olarak geldi ama . bilemiyorum çok üzüldüm. Allah sabır versin .. :(

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Ocean Express cargo Ltd:

NASIL YA..İYİCE ARAŞTIRILSIN..KADINDA İNTİHAR EDECEK TİP TARZ YOK

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