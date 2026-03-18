Ümraniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi töreni yapıldı

Ümraniye'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ümraniye Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Yüksel Çelik, İlçe Garnizon Komutanı Albay Murat Aydınlık, Ümraniye Belediye Başkan Vekili Süleyman Emin Kaplan ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ümraniye Temsilciliği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ardından Türk bayrağı göndere çekildi, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.