Ümraniye'de 15 Temmuz Anma Programı: 'Milletin ve İnancın Zaferi'

ÜMRANİYE Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 'Milletin ve İnancın Zaferi' temasıyla özel bir anma programı gerçekleştirdi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptığı konuşmada, "Bu aziz millet, İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın, Sina'da Yavuz Sultan Selim'in emriyle nasıl şehadete koştuysa, 15 Temmuz'da da Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözüyle adeta yaydan fırlamış bir ok gibi meydanlara döküldü. O gece ölümü öldürüp korkusuzca şehadete koştular. Ne mutlu serden geçenlere. Ne mutlu anadan, babadan, yardan vazgeçip önce vatan diyenlere. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle her yaştan insanımız tek yürek, tek bilek oldu" dedi.

Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen program, Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, meydanda toplanan vatandaşlara 15 Temmuz'u anlatan video gösterimleri sunuldu. Protokol konuşmalarının gerçekleştirildiği programda, sela ve dualar eşliğinde şehitler anıldı. 15 Temmuz temalı sergi vatandaşların ziyaretine açılırken, etkinlikte sanatçı Mustafa Cihat konser verdi.

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'DARBE YAPANLARA DARBE VURULMUŞTUR'

Programda konuşan Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, "Bugün, tarihimizin en karanlık gecelerinden birini milletimizin sarsılmaz iradesi sayesinde aydınlık bir sabaha dönüştürdüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün onuncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu gecede, FETÖ terör örgütü tarafından devletimize, demokrasimize ve bağımsızlığımıza yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin kararlı direnişi sayesinde bertaraf edilmiş, bir nevi darbe yapanlara darbe vurulmuştur. O karanlık gecede, vatanını canından aziz bilen 253 vatandaşımız şehit olmuş, 2 bin 737 vatandaşımız ise gazi olmuştur. Bu vesileyle, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Aziz milletimiz, milli iradeyi hedef alan hain kalkışmaya ve arkasındaki karanlık odaklara karşı tek yürek olmuş, bu vatanın sahipsiz olmadığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" dedi.

'15 TEMMUZ, ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN TARİHİN EN BÜYÜK DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİDİR'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı konuşmada şunları vurguladı:

"Bugün takvimlerden bir yaprak değildir. Bugün, imanın küfre, hakkın batıla, aziz milletimizin ise FETÖ'cü hainlere karşı galip geldiği bir gündür. 15 Temmuz, ülkemiz ve milletimiz için tarihin en büyük dönüm noktalarından biridir. 15 Temmuz, darbenin ve darbecilerin tarihe gömüldüğü gündür. 15 Temmuz, aziz milletimizin ferasetle doğrulduğu gündür. 15 Temmuz, o karanlık geceyi karanlığa gömen kahramanların, 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dediği gündür. 15 Temmuz'daki alçak kalkışmayı yalnızca bir darbe girişimi olarak görmek büyük bir hatadır. Her geçen yıl daha iyi görüyoruz ki 15 Temmuz, milli savunma yatırımlarından dış politikaya varıncaya kadar ayağımıza takılan prangalardan kurtulduğumuz gündür. Kıymetli Ümraniyeli hemşehrilerim, tankların namlularını millete çeviren bu haşhaşiler yalnızca memleketimizin istikbaline değil, aynı zamanda aziz milletimizin tertemiz inancına ve saf duygularına da kastetmişlerdi."

'HER YAŞTAN İNSANIMIZ TEK YÜREK, TEK BİLEK OLDU'

Milletin bir bütün olarak hareket ettiğini belirten Yıldırım, "Sureti haktan göründüler fakat ilahi fermanı unuttular: 'Ve mekerü ve mekerallah, vallahu hayrul makirin.' Onların tuzakları işe yaramadı. Allah'ın takdiri ise en üstün olandı. Bu nedenle hesapları tutmadı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, başkomutan olarak "Milletimizi meydanlara davet ediyorum" dedi. Bana göre bugünkü konuşması da onuncu yılın bir nişanesiydi. Kendisinden Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki var. O ses, Malazgirt'ten Çanakkale'ye uzanan sarsılmaz iradenin bugünkü yansımasıydı. Kendisi de her türlü tehdide rağmen bir an bile düşünmeden meydanlara indi. Bu aziz millet, İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın, Sina'da Yavuz Sultan Selim'in emriyle nasıl şehadete koştuysa, 15 Temmuz'da da Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözüyle adeta yaydan fırlamış bir ok gibi meydanlara döküldü. O gece ölümü öldürüp korkusuzca şehadete koştular. Ne mutlu serden geçenlere. Ne mutlu anadan, babadan, yardan vazgeçip önce vatan diyenlere. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle her yaştan insanımız tek yürek, tek bilek oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı