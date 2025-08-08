Ümraniye Belediyesi, Yangınlara Karşı Hazırlıklarını Arttırdı

ÜMRANİYE Belediyesi, yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklıklar nedeniyle oluşabilecek orman ve bahçe yangınlarına karşı olası bir durumda tüm ekipleriyle teyakkuzda olduğunu belirtti. İlçe genelindeki millet bahçelerinde konuşlandırılan acil müdahale araçları ve hazır kıta ekiplerle olası yangınlara karşı yedi gün yirmi dört saat kesintisiz görev yürütülüyor.

Yangınlara erken müdahale etmek ve doğayı korumak amacıyla millet bahçelerine konuşlandırılan ekipler, olası her duruma karşı anında harekete geçebilecek şekilde organize edildi. Bu sayede vatandaşların güvenliği sağlanırken, yeşil alanlar da yangın tehdidine karşı sürekli korunuyor.

Yetkililer, doğanın korunması adına alınan bu önlemlerle birlikte vatandaşları da dikkatli olmaya davet ediyor. Özellikle piknik alanlarında ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin, cam ve yanıcı maddelerin yere atılmaması ve doğaya zarar verebilecek davranışlardan kaçınılması konusunda uyarılarda bulunuluyor, şüpheli durumların ivedilikle yetkililere bildirilmesi gerektiği hatırlatılıyor.

Ümraniye Belediyesi, yeşil alanların korunması ve yangın riskinin en aza indirilmesi için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ederken vatandaşların desteğiyle de doğaya sahip çıkmayı amaçlıyor.