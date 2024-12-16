Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'dan Kaçak Duvar Açıklaması

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bir sitede restoran önüne kaçak yapılan duvarın mahkeme kararıyla yıkılması nedeniyle belediye ve şahsına yönelik kötü algı oluşturulduğu söyledi.

Yıldırım, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki site içerisinde bloklar arasına asılan pankarta ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Site içerisinde bulunan restorandan gelen kokudan dolayı işletme sahibiyle site sakinleri arasında sorun yaşandığını aktaran Yıldırım, "Site yönetimi bir gece ansızın yola cephesi olan dükkanın önüne duvar örerek, dükkanın yolla irtibatını kesiyor. Yani dükkana dışarıdan kimse gelip giriş yapamıyor. İşletme sahibi mahkemeye müracaat ediyor. Mahkeme de vatandaşı haklı buluyor. Karar, kaymakamlık kanalıyla da bize ulaşıyor." dedi.

İşletme önüne örülen duvarın kaldırılarak eski haline getirilmesi yönündeki mahkeme kararının uygulanması için Ümraniye Kaymakamlığının talimatıyla işlem yapıldığını belirten Yıldırım, "Zabıta ekiplerimiz daha evvel izinsiz örülen o duvarı tekrar eski haline getiriyorlar. Bundan dolayı da bir pankart asıyorlar. Hem şahsıma hem belediyeye ithamlarda bulunarak, kanunsuzca şahsımıza kötü algı yapıldı." diye konuştu.

Yıldırım, işletme önüne örülen duvar için site yönetiminin belediyeden izin almadığını, kaçak yapılan duvarın mahkeme kararıyla yıkıldığını kaydetti.

Usulsüz bir şey yapmadıklarını, kanunun gereğini yerine getirdiklerini vurgulayan Yıldırım, iddiaların odağındaki siteyi KİPTAŞ Genel Müdürlüğü döneminde kendisinin yaptığını ve site sakinlerine dairelerini teslim ettiğini belirtti.

Site yönetimlerinde yaşanan kavgalara dahil olmayacaklarını ifade eden Yıldırım, belediyeyle alakalı problemlerin olması durumda, diğerleriyle görüştükleri gibi bu sitenin yönetimiyle de görüşme yapacaklarını söyledi.

"Hem belediyemizin haklarını hem şahsi hakkımı kanun yoluyla arayacağız"

Yıldırım, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizerek, site yönetimi ile işletme arasındaki çekişme nedeniyle Ümraniye Belediyesi üzerinde kötü algı yapılmasını kınadığını vurguladı.

Site yönetiminin vatandaşlarla arasındaki diyaloğun iyi kurulması temenni eden Yıldırım, belediyeden talep etmeleri durumunda her türlü desteğin verileceğini belirtti.

İlçedeki 300 site yönetimiyle ilişkilerinin iyi olduğunu kaydeden Yıldırım, taraf tutmaları gibi bir durumun söz konusu olmadığını, belediye ekiplerinin sadece kanunları uyguladıklarını dile getirdi.

Belediyenin ilgisi olmayan bir konuda hukuksuz bir işlem yapmış gibi gösterilerek izinsiz pankart asıldığına işaret eden Yıldırım, "Hukuk yoluyla gereğini yapacağız. Hukuk kararını verir. Zaten o kanunsuz asılan o şeyi de oradan bertaraf ettik. Ama yine de hem belediyemizin haklarını hem şahsi hakkımı kanun yoluyla arayacağız." ifadelerini kullandı.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, asılan pankart nedeniyle site sakinlerinden üzüntü duyanların kendisini aradığını da sözlerine ekledi.