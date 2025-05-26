Ümmet Özcan ve Otyken Grubu İstanbul'da Aynı Sahneyi Paylaşacak

Ümmet Özcan ve Otyken Grubu İstanbul'da Aynı Sahneyi Paylaşacak
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DJ ve prodüktör Ümmet Özcan, Sibirya'dan Otyken grubu ile 5 Eylül'de İstanbul Küçükçiftlik Park'ta ilk kez konser verecek. Ümmet Özcan, 'Reboot' ve 'The Code' gibi hit parçalarıyla tanınırken, Otyken grubu geleneksel melodileri modern unsurlarla birleştiriyor.

DJ ve prodüktör Ümmet Özcan, Sibirya'dan Otyken grubu ile ilk kez İstanbul'da aynı sahneyi paylaşacak.

Anadolu PSM ve SİS Production iş birliğiyle düzenlenen konser, 5 Eylül'de Küçükçiftlik Park'ta gerçekleştirilecek.

Elektronik müziğin başarılı isimleriyle yaptığı iş birlikleri ve kendine özgü sahne performanslarıyla tanınan Ümmet Özcan, "Reboot" ve "The Code" gibi hit parçalarıyla dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaştı.

Sibirya'nın Krasnoyarsk bölgesinden tüm dünyaya ulaşmayı başaran Otyken grubu ise yerli halkların müziklerini modern pop ve elektronik unsurlarla birleştirerek özgün bir tarz oluşturuyor.

Geleneksel enstrümanlarından çıkan melodileriyle, doğadan aldıkları ilhamı farklı bir müziğe dönüştüren grup, kültürel miraslarını dünya sahnesine taşıyor.

Konserin biletleri, "bubilet.com" platformu üzerinden satışa çıktı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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