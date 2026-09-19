Umman ve Almanya dışişleri bakanları Hürmüz Boğazı seyrüseferini görüştü

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Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz bölgesinde seyir serbestisinin yeniden sağlanması ile bölgesel gerilimi düşürme çabalarını ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Busaidi, Alman mevkidaşı Wadephul ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar, ortak ilgi alanına giren bölgesel konuları değerlendirirken, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesine yönelik adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bakanlar ayrıca, bölgede güvenlik ve istikrarın kalıcı hale getirilmesini desteklemek amacıyla gerilimin tırmanmasını önleme ve düşürme çabalarına verilen desteği vurguladı.

Hürmüz Boğazı'ndaki durum

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a saldırılar başlatmış, saldırılar sırasında küresel petrol ihracatı ve tedarik zincirleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.

İran da Körfez ülkeleri ile bölgede "ABD ve İsrail hedefleri" olduğunu belirttiği noktalara saldırılar düzenlemiş, daha sonra ateşkese varılmıştı.

Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı.

Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uygulama daha sonra sekteye uğramış, temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı.

Yemen'deki çatışmalar ve Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA