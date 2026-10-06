Umman Sultanı'nın Astana ziyaretinde Kazakistan ile 8 anlaşma imzalandı

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğini öngören 8 anlaşma imzalandı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda, ülkede ilk kez resmi temaslarda bulunan Umman Sultanı Heysem bin Tarık için resmi karşılama töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, tören sonrası Umman Sultanı Bin Tarık ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.???????

Tokayev, Umman'ı Kazakistan'ın Arap dünyasındaki güvenilir ve uzun yıllara dayanan ortaklarından biri olarak nitelendirdi.

Kazakistan ile Umman arasındaki diplomatik ilişkilerin gelecek yıl 35. yıl dönümünün kutlanacağını belirten Tokayev, iki ülke arasındaki işbirliğinin enerji, ulaştırma ve lojistik, tarım, bilgi teknolojileri ve dijitalleşme, sağlık ve diğer alanlarda yeni bir seviyeye taşınmasının hedeflendiğini söyledi.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık da Kazakistan ile ilişkilere büyük önem verdiklerini, iki ülke arasındaki işbirliğinin son yıllarda ivme kazandığını ifade etti.

Sultan Bin Tarık, Kazakistan'ın Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan önemli ticaret koridorları üzerindeki stratejik konumuna dikkati çekerek, Umman'ın da Körfez, Hint Okyanusu, Asya ve Afrika'daki önemli pazarlara doğrudan deniz erişimi sağladığını dile getirdi.

İki ülkenin ulaştırma ve lojistik alanındaki tamamlayıcı avantajlarının değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Bin Tarık, Umman limanları üzerinden ticaret koridorlarının geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki hava ulaşımının güçlendirilmesi konusunda işbirliğine hazır olduklarını bildirdi.

Görüşmelerin ardından Tokayev ve Bin Tarık, Kazakistan ve Umman ilişkilerini geliştirme konusunun kararlaştırıldığı belirtilen Ortak Bildiri'yi kabul etti.

Tokayev ve Bin Tarık, daha sonra Kazakistan ile Umman arasında çeşitli alanlarda işbirliğini öngören anlaşmaların imza törenine katıldı.

Törende, iki ülke arasında yatırımların teşviki ve karşılıklı korunmasına ilişkin hükümetler arası anlaşma başta olmak üzere hava yolu ulaşımı, ortak yatırım, maliye, jeolojik araştırma ve Avrasya Kalkınma Bankasının Umman Sultanlığı'ndaki faaliyeti alanlarında 8 işbirliği anlaşması imzalandı.

Kaynak: AA