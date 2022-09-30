Umman'ın Zufar vilayetinde tarihe tanıklık eden Mirbat şehri

Umman'ın Zufar vilayetinde yer alan Mirbat şehri, kendine özgü tarihi ve kültür yapılarıyla ülkenin önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor.

Umman Denizi'ne uzanan Mirbat şehrinin kuruluşunun, yüzlerce yıl öncesine dayandığı ifade ediliyor.

Şehirde, geçmişte antik pazarda alışveriş için çevre ülkelerden gelen tüccarları ağırlayan limanın yanı sıra bölgeyi olası tehlikelerden korumak için inşa edilen tarihi kale ziyaretçilerini karşılıyor.

Tarihi Mirbat Kalesi

Umman tarihi uzmanı, araştırmacı Salim bin Akil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1806'da inşa edilen Mirbat Kalesi, limana ve antik pazara baktığı için şehirde stratejik bir öneme sahip. Bu nedenle de bölge tarihinde önemli bir statüsü bulunuyor." dedi.

İki katlı ve iki kuleli Mirbat Kalesi'nin, belli bir döneme kadar şehir idaresinin merkezi olarak kullanıldığını aktaran Bin Akil, şunları söyledi:

"1988'de Miras ve Turizm Bakanlığı tarafından devralınana kadar merkez olarak kullanıldı. Kale Bakanlık tarafından mimari tarzı korunarak restore edildi. Daha sonra da tarih severler ve şehrin ziyaretçileri için turistik bir cazibe merkezi haline geldi."

Bin Akil, tarihi kalenin içinde bir müze ile Mirbat'ın tarihine; gemi yapımı, deniz mahsulleri ve Umman'da yetişen kündür ağacı gibi bölgedeki ticari sirkülasyona ilişkin bilgi veren birkaç bölümün olduğunu kaydetti.

Ziyaretçilerin, tüm bu bilgilere, kalede bulunan ve dokuz farklı lisanda hizmet veren otomatik rehber aracılığıyla ulaşabileceğini dile getiren Bin Akil, ayrıca kalenin 12 metre yüksekliğindeki iki kulesinden Umman Denizi'nin muhteşem manzarasının izlenebileceğini ifade etti.

Eski çarşı ve Mirbat Limanı

Mirbat'ta tarihin en eski çarşılarından biri olduğunu belirten Bin Akil, çarşının geçen asrın ortalarında restore edildiğini aktardı.

Bin Akil, çarşı içinde 1919'da inşa edilmiş gümrük binasında dışarıdan ithal edilen hurma, tahıl, baharat ve kumaş gibi ürünlerin ticaretinin yapıldığını ifade etti.

Ummanlı uzman, "Çarşı bir dönem kent sakinleri için hayatın esas unsuruydu. Gümrük binası da kültürel ve simgesel bir mirasa dönüşene kadar alım satım işlemlerinin yapıldığı özel kapılı odalardan oluşan bir yapıydı." dedi.

Mirbat Limanı ise bölgede önemli bir turistik merkez olarak biliniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı da limanda turistleri çekecek ve rahat ettirecek hizmetler sunuyor.

"Mirbat'ın sahibi"

Hicri dördüncü asırda inşa edilen Nur Camisi de kentteki önemli tarihi eserlerden ve kentin en eski camisi.

Şehrin sahibi lakabıyla bilinen Şerif Muhammed bin Ali Balevi el-Huseyni'nin kabri de yine ziyaret yerlerinden.

Huseyni'nin Arap Yarımadası'nın güneyinde İslam'ın yayılmasına katkıda bulunan alimlerden biri olduğu ifade ediliyor. Kabri üzerindeki kubbenin ise hicri 10. yıla dayandığı aktarılıyor.